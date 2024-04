„Track by Track“ ist eine wiederkehrende Feature-Serie, in der Künstler die Leser durch jeden Song ihrer neuesten Veröffentlichung führen. Heute führt uns Wisp durch ihre neue EP, Pandora.

Wisp hat sich in der zeitgenössischen Shoegaze-Szene schnell einen Namen gemacht, indem sie befriedigende, verschwommene Songs mit einem Fachwissen geschrieben hat, das weit über ihre 19 Jahre hinausreicht. Sie ist bereits in so jungen Jahren erfolgreich und ihre Debüt-EP, Pandora, bestätigt, was bereits bekannt war – dass sie eines der stärksten Mitglieder des laufenden Shoegaze-Revivals ist (und dafür haben wir sie zu unserer March CoSign ernannt!). Mit starkem Dream-Pop-Einfluss fließt ihr Gesang durch diese atmosphärischen Tracks, während die Instrumentals geerdet, rockig bleiben und völlig im Klang versinken.

Die EP beginnt sanft, das Instrumental des Titeltracks dringt langsam in die Ohren der Zuhörer ein. Der Song steigert sich zu einem massiven, alles verzehrenden Instrumentalstück, das man nicht ignorieren kann. Es ist leicht zu erkennen, warum dies der Titeltrack und der Opener ist, da er die Bühne bereitet und die These von „nicht nur“ zum Ausdruck bringt Pandorasondern von Wisp als Künstler.

Auf „Pandora“ folgt der virale Hit „Your Face“, der dem Künstler erstmals die wohlverdiente Aufmerksamkeit einbrachte. „‚Your face‘ war der erste Song, den ich je geschrieben habe, und dem verdanke ich alles, einschließlich der Existenz dieser EP“, erzählt Wisp Folge. Sein Durchhaltevermögen ist klar; Das ist nicht ohne Grund ein Hit.

Die restlichen Songs tragen die Dynamik der ersten beiden Tracks sowie Wisps Einflüsse, die zwar klar sind, aber umfunktioniert werden, um etwas Neues und Frisches zu schaffen. Pandora ist etwas Aufregendes, etwas zum Anschauen und nicht nur eine Wiederholung der Vergangenheit.

Hören Sie Wisp's Pandora Unten können Sie die Track-by-Track-Aufschlüsselung des Albums lesen.

