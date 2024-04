Das erste Mal, dass die meisten Menschen von Vera Drew hörten Der Volksjoker war im September 2022, als die unabhängig produzierte schwarze Komödie ihr Debüt auf dem Toronto International Film Festival feierte – bis die Vorführungen abgesagt wurden, nachdem Drew einen Brief von Warner Bros. erhalten hatte.

Jetzt kommt ihr wilder Film jedoch in die Kinos, und Drew erzählt Folge dass „ich diesen Pressezyklus mit dem Film wirklich genutzt habe, um darüber zu sprechen, wie und warum er durch das Parodiegesetz und die faire Verwendung geschützt ist.“ Weil es so ist Die nackte Waffe – Es ist ein Parodiefilm. Das ist es, was wir hier tun, aber wir tun es auf eine Weise, für die es keinen Präzedenzfall gibt. Deshalb verstehe ich, warum es für manche Menschen nervös und etwas seltsam ist – weil sich noch nie jemand das Leben genommen hat und eins gemacht hat Joker Parodie damit. Nur ich konnte diese Art von Film machen, mit dieser Perspektive auf diese Charaktere und dieser besonderen Art von Alchemie.“

Konkret sagt Drew: Der Volksjoker ist eine Geschichte darüber, wie sie „viele wirklich traumatische und schreckliche Dinge verarbeitet, die ich durchgemacht habe.“ In dem Film geht es wirklich um das Coming-out vor einer Familie, die die eigene Geschlechtsidentität nicht bejaht, und um den Prozess, eine sehr co-abhängige Beziehung einzugehen.“

Außerdem ist es eine Komödie, aber es ist auch eine Komödie über das Leben als Komiker und darüber, wie bestimmte Institutionen in der Comedy-Welt ein toxisches Umfeld geschaffen haben. Drew sagt, sie habe im Alter von 13 Jahren mit der Sketch-Comedy begonnen und sei als Teenager in Second City-Shows aufgetreten. „Komödien waren für mich immer ein Raum, in dem ich mich vor meinem Coming-out wirklich mit meiner Identität auseinandersetzen konnte. Ich habe zum Beispiel nie Stand-up-Auftritte gemacht, außer Drag. Aber es hielt mich auch in diesem Zustand ständiger Ironievergiftung. Ich denke, in gewisser Weise war Comedy für mich zeitweise ein hochkarätiges Konzept der Selbstverletzung. Also musste ich das alles wirklich verarbeiten. Und ich weiß nicht, dass irgendjemand jemals einen Film gesehen hätte, in dem ich das ohne Witze verarbeite.“

Es gibt also eine viel von tollen Witzen in Der Volksjokerda die Heldin des Films, die in einer schiefen Version von Batmans Welt lebt, hofft, sich der Version dieses Universums anzuschließen Samstagabend Live – es heißt UCB Live im Film, aber der Schöpfer ist immer noch als Lorne Michaels bekannt.

Dies basiert auf Drews persönlicher Erfahrung und ihrer Sicht auf die heutige Comedy-Kultur. „Ich möchte alles, was ich sagen werde, damit einschränken, dass es definitiv viele Phasen in meinem Leben gegeben hat, in denen ich davon geträumt habe, weiterzumachen SNL.“

„Das heißt…“, lacht sie, bevor sie fortfährt. „Ich habe immer wirklich nachgedacht SNLEs ist mehr als alles andere nur ein Arm unseres militärisch-industriellen Komplexes. Es ist eine Propagandamaschine. Es entscheidet über Wahlen. Ich weiß nicht, ob wir zwei Amtszeiten von George W. Bush bekommen hätten, wenn Will Ferrell nicht einen so guten Eindruck von ihm gehabt hätte. Und es normalisiert auch Unterdrücker wirklich, wie zum Beispiel Trump dabei zu haben, als er für das Präsidentenamt kandidierte, oder Shane Gillis zurückzuholen, als er aus der Show gefeuert wurde. Für mich verkörpern diese Show und Lorne Michaels wirklich, wie das politische System der USA aussieht.“