„Track by Track“ ist eine wiederkehrende Feature-Serie, in der Künstler die Leser durch jeden Song ihrer neuesten Veröffentlichung führen. Heute entführt uns Gustaf in ihr neues Album, Paket Pt. 2.

Gustaf kehrt heute mit zurück Paket Pt. 2, der Nachfolger ihres aufgeladenen, fieberhaften Debüts im Jahr 2021 Audio-Drag für Ego-Slobs. Die New Yorker Band teilte zuvor mit Paket Pt. 2 Singles „Starting and Staring“, „Here Hair/Hard Hair“ und diese Woche „Close“. Jetzt macht das Quintett, angeführt von der ausdrucksstarken Sängerin Lydia Gammill, mit seinem zweiten Album Vollgas.

Entzückend, gerissen, aggressiv, passiv und viele andere Adjektive könnten verwendet werden, um die Exzellenz von Post-Punk zu beschreiben Paket Pt. 2. Es ist kompliziert und komplex und manchmal widersprüchlich in seinen Stimmungen – aber Gustaf sind in ihrem stilistischen Ansatz konsequent und das Album ist vollgestopft mit einprägsamen, hochwertigen Songs.

Obwohl ihr Sound an Zeitgenossen wie Yard Act und BODEGA erinnern kann, unterscheiden sich Gustaf doch deutlich in ihren lyrischen Themen (und wie viele können sich rühmen, ein Musikvideo von Beck gedreht zu haben?). Es gibt eine Abkehr von den häufigen politischen und Klassenkommentaren vieler ähnlicher Bands, die derzeit das Post-Punk-Genre dominieren, und eine Betonung des Zwischenmenschlichen und Emotionalen.

Ein großer Teil des aktuellen Post-Punks beschäftigt sich mit dem „Anderen“ – wobei es hier durchaus auch „Andere“ gibt, im Fall von Paket Pt. 2Der Schwerpunkt liegt auf einer Art Hauptfigur. Sie sind weder Protagonist noch Antagonist; Sie könnten Antihelden oder einfach nur normale Menschen sein. Dies wird von der Band selbst bestätigt: „Während sich unser unruhiger Antiheld im ersten Album dabei ertappte, wie er seine Umgebung anschrie, erreichte dieser Abwehrmechanismus einen Bruchpunkt und sie waren gezwungen, sich nach innen zu wenden.“

Das neue Album umfasst den gesamten Denkprozess einer psychologischen Revolution für einen „Ego-Schlampe“ („jemand, dem es schlecht gelingt, die Außenwelt in den Kontext seiner selbst zu übersetzen“), von den Ereignissen, die zum Zusammenbruch führten, bis hin zur Realität Zusammenbruch, und schließlich dadurch, dass man auf der anderen Seite des Zusammenbruchs mit neuen Enthüllungen und Erkenntnissen herauskommt. Es ist eine mentale Reise in einem spannenden Post-Punk-Paket, einzigartig surreal und auf Schritt und Tritt verlockend.

Noch emotionaler ist es, eine Gustaf-Show persönlich zu sehen; ist diesen Monat unterwegs, um zu unterstützen Paket Pt. 2, und Tickets gibt es hier. Hören Sie Gustafs Paket Pt. 2 Unten können Sie die Track-by-Track-Aufschlüsselung des Albums lesen, mit freundlicher Genehmigung von Lydia Gammil von der Band.