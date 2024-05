Netflix hat offiziell angekündigt, dass die beiden Weihnachtsspiele der NFL im Jahr 2024 exklusiv auf seiner Plattform gestreamt werden. Darüber hinaus wird mindestens ein Spiel auch an Weihnachten 2025 und 2026 auf dem Streamer ausgestrahlt.

Der Deal kommt zustande, da Netflix weiterhin auf Live-Programme und Sport setzt. Anfang des Jahres erwarb Netflix die Streaming-Rechte für WWE Monday Night Rawund auf der Plattform wird auch der bevorstehende Boxkampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul stattfinden.

Holen Sie sich hier NFL 2024-Tickets

„Letztes Jahr haben wir beschlossen, eine große Wette auf Live-Inhalte einzugehen und eine große Fangemeinde in den Bereichen Comedy, Reality-TV, Sport und mehr anzusprechen“, sagte Bela Bajaria, Chief Content Officer von Netflix, in einer Erklärung. „Es gibt keine jährlichen Live-Events, weder im Sport noch auf andere Weise, die mit dem Publikum vergleichbar sind, das der NFL-Football anzieht. Wir freuen uns sehr, dass die Weihnachtsspiele der NFL nur auf Netflix zu sehen sein werden.“

Netflix deutete seinen neuen Fokus auf Live-Events erstmals im Jahr 2023 an, als Chris Rock sein Special streamte Selektive Empörung als er es aufnahm. Zuletzt setzte der Streamer den Trend mit Specials wie fort Der Braten von Tom Brady und John Mulaneys limitierte Serie Alle sind in LAdie beide in Verbindung mit dem Netflix Is a Joke Festival live ausgestrahlt wurden.

Die bevorstehenden Fußballspiele sind nicht das erste Mal, dass Netflix mit der National Football League zusammenarbeitet. Die beiden Mega-Organisationen haben für die Dokumentarserie eine Partnerschaft geschlossen Quarterback im Jahr 2023 und bereiten sich auf die Fortsetzung vor, Empfänger. Allerdings ist der Deal das erste Mal, dass Netflix ein Live-Sportspiel ausrichtet.

„Wir freuen uns sehr darüber, die erste professionelle Sportliga zu sein, die mit Netflix zusammenarbeitet, um Fans auf der ganzen Welt Live-Spiele zu bieten“, erklärte Hans Schroeder, NFL Executive Vice President of Media Distribution. „Die NFL an Weihnachten ist zu einer Tradition geworden, und die Partnerschaft mit Netflix, einem Dienst, dessen größter Tag im Jahr normalerweise dieser Feiertag ist, ist die perfekte Kombination, um dieses Event für NFL-Fans weltweit auszubauen.“

Obwohl noch nicht bekannt gegeben wurde, welche Teams bei den Spielen am Weihnachtstag gegeneinander antreten werden, wird der vollständige NFL-Zeitplan heute (15. Mai) um 20:00 Uhr ET veröffentlicht.