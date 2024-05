Die Tonhöhe: Es war einmal ein Typ namens Max, der ziemlich verrückt war (vielleicht weil er in einer apokalyptischen Einöde lebt) und sich in die verzweifelte Suche verwickelte, fünf jungen Frauen dabei zu helfen, dem grausamen Immortan Joe zu entkommen. Der Kopf hinter dieser Flucht war eine knallharte Person namens Furiosa (Anya Taylor-Joy) – aber war sie schon immer eine knallharte Frau? Dank an Furiosa: Eine Mad-Max-Sagadie Antwort kann bestätigt werden: Absolut ja.

Allerdings machte es ihr den Weg durchs Leben nicht einfacher, ein knallharter Kerl zu sein. Als Kind lernt Furiosa schnell, in den wildesten Gegenden des Ödlandes zu überleben, einschließlich des wahnsinnigen Dementus (Chris Hemsworth), eines Bandenführers, der die herrschenden Oberherren um eine Chance auf echte Macht herausfordert. Als Erwachsener erkennt Furiosa, dass es vielleicht etwas Besseres gibt, als zu überleben: Flucht ins Grüne. Alles, was sie braucht, ist ein Plan – und etwas Hoffnung.

Hoffnung ist ein Fehler: Die Hollywood-Besessenheit von Prequels ist in den letzten Jahren etwas ermüdend geworden. Aber das Wichtigste ist, im Hinterkopf zu behalten FuriosaDer Grund dafür ist, dass die darin erzählte Geschichte zur gleichen Zeit erfunden wurde, als Autor/Regisseur George Miller und Co-Autor Nick Lathouris die 2015er ausheckten Mad Max: Fury Road.

Dies ist kein Beispiel für eine Gruppe von Autoren, die sich um einen offenen Schreibauftrag dafür bewerben, wie Furiosa ihren Arm verloren hat – Miller sagte Journalisten vor einer Pressevorführung, dass das so sei Fury Road „Um es zusammenhängend erzählen zu können, mussten wir alles wissen, was in der Zeit zuvor passiert ist.“ Also haben wir die Geschichte von Furiosa aus der Zeit geschrieben, als sie als Kind aufgenommen wurde, wie sie es in erwähnt Fury Road, bis sie zur Imperatorin Furiosa wird. Und am Ende entstand ein vollständiges Drehbuch mit Konzeptzeichnungen usw. – die Schauspieler, die Designer und die gesamte Crew bekamen das Drehbuch von (Furiosa), bevor wir gedreht haben (Fury Road). Das war die einzige Möglichkeit, die wir hätten schaffen können Fury Roadsonst wäre es nicht zusammenhängend gewesen.“

Auf viele Arten, Furiosa ist nicht immun gegen die Tropen, die dem Prequel innewohnen – man findet zum einen heraus, wie sie ihren Arm verloren hat, und der Film kollidiert schließlich mit den Ereignissen von Fury Road. Doch da seine Entwicklung zeitgleich mit dem ersten Film erfolgte, fühlt er sich viel mehr mit diesem verbunden, vielleicht sogar essentiell. Und in der turbulenten Filmwüste des Jahres 2024 ist ein Prequel, das sich nicht wie ein eklatanter Versuch anfühlt, das geistige Eigentum von Unternehmen auszunutzen, wirklich etwas Besonderes.

Ich lebe, ich sterbe, ich lebe wieder: In einem kürzlichen Interview bestätigte Miller, dass die Figur der Furiosa nur aus 30 Dialogzeilen besteht, und im Kontext des Films funktioniert dieser sparsame Ansatz aus zwei Gründen so gut: Miller ist ein so meisterhafter visueller Geschichtenerzähler, den man eigentlich nicht braucht zu viel, und auch die beiden Schauspielerinnen, die Furiosa in unterschiedlichem Alter spielen, sind unglaublich ausdrucksstarke Darstellerinnen, die beide mit nur einem Blick eine Menge aussagen.