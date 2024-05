Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Joe Gatto unterhält sich mit Kyle Meredith über seine Amtszeit bei Unpraktische Joker, seine aktuelle Standup-Tour („A Night of Comedy“) und sein urkomischer Podcast, Zwei coole Mütter. Zuhören Sehen Sie sich die neue Folge oben an oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Holen Sie sich hier Joe Gatto-Tickets

Der ehemalige unpraktische Joker lässt seine komödiantische Reise Revue passieren und erklärt, wie seine Karriere, in der er versuchte, sich selbst und seine Freunde in Verlegenheit zu bringen, ihn schließlich dazu brachte, aufzustehen. In seinem neuen Kinderbuch geht Gatto auch darauf ein, ein Kentucky Colonel zu werden Wo ist Barry?, und seine gemeinnützige Organisation Gatto's Pups. Natürlich geht der Komiker auch auf seine Entscheidung ein, zu gehen Unpraktische Jokersowie wie er positive berufliche und persönliche Beziehungen zu Murr, Sal und Q pflegt.

Hören Sie, wie Joe Gatto darüber spricht Unpraktische Jokerseine Standup-Tour, und mehr oben, oder schauen Sie sich das Interview unten an. Um über alle Neuigkeiten von auf dem Laufenden zu bleiben Kyle Meredith mit… Folgen Sie auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; und bleiben Sie über alle unsere Serien auf dem Laufenden – einschließlich unserer neuen Comedy-Serie Lange nicht gesehen – indem Sie dem Consequence Podcast Network folgen.