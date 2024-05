Willkommen zurück bei '99 Rewind, unserer Feier zum 25-jährigen Jubiläum der Filme, des Fernsehens und der Musik aus dem Jahr 1999. Heute blicken wir mit zurück auf unsere Jugend Star Wars: Episode 1 – Die dunkle Bedrohung. Schauen Sie sich auch das einfache Mini-Kreuzworträtsel dieser Woche an: „Star Wars: The Puzzle Menace“.

Liz Shannon Miller (leitende Unterhaltungsredakteurin): Von allen Ereignissen der Popkultur, die das Jahr 1999 dominierten, ein ganz neues Krieg der Sterne Der Film war einzigartig. Jedes Detail fühlte sich bemerkenswert und geschichtsträchtig an: Regisseur George Lucas trat zum ersten Mal seit 1977 wieder hinter die Kamera Eine neue Hoffnungeine heiße neue Besetzung (darunter der Oscar-Nominierte Liam Neeson, die aufstrebenden Stars Ewan McGregor und Natalie Portman sowie Samuel L. Jackson mit seinem lila Lichtschwert), ein Trailer, der so beliebt ist, dass er buchstäblich die Spielregeln für die Veröffentlichung von Filmtrailern zu diesem neuen Ding verändert hat „das Internet.“

Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte der Popkultur die Idee, dass ein bahnbrechendes Franchise wie dieses seinen Kanon aufbricht und vergangene Ereignisse erforscht, zumindest ein wenig neuartig war. Auf den Straßen von Los Angeles und New York standen die Menschen buchstäblich wochenlang in der Schlange auf Tickets. Es war ein Ganzes Ding. ICH

Und dann kam der Film heraus und … Nun ja. Damals wurde viel gesagt, und seitdem ist viel gesagt worden. Aber Paolo, hat es dir gefallen?

Paolo Ragusa (Mitherausgeber): Auf jeden Fall, aber ich war erst vier Jahre alt, als es herauskam! In vielerlei Hinsicht war ich für vieles die Zielgruppe Die dunkle Bedrohung vorgestellt – Jar Jar Binks, der junge Anakin, die unglaublichen Lichtschwertsequenzen …

Natürlich hat es eine Weile gedauert, bis ich es wirklich gesehen habe Die dunkle Bedrohung für das, was es damals war, denn diese Prequel-Trilogie kam zu einem so entscheidenden Zeitpunkt meiner Kindheit und ich war bereits von der Original-Trilogie besessen. Aber ja, ich hing sehr an diesem Film und bin es immer noch. Ich denke, viele Schauspieler haben mittlerweile gesehen, wie meine Generation diese Filme verteidigt hat und Raum für etwas geschaffen hat, das über die Enttäuschung hinausgeht, die so viele empfanden, als sie den Film 1999 ins Kino sahen. Ich glaube, ich habe ihn dreimal gesehen . Ich war wirklich besessen! Krieg der Sterne war zu diesem Zeitpunkt definitiv meine ganze Persönlichkeit geworden.

Liz: Okay, ein Vierjähriger, dessen Persönlichkeit ist Krieg der Sterne ist objektiv bezaubernd. Erinnern Sie sich, welche Elemente für Sie damals am spannendsten waren?

Paolo: Auf jeden Fall die Lichtschwerter und der Zustrom von Jedi-Inhalten. Vielleicht war es nur die glänzende, akrobatische Aktion von Reich Das hat mir wirklich den Grundstein gelegt – zu sehen, wie George Lucas die Möglichkeiten der Jedi-Action weiter ausschöpfte und die Überlieferung ausbaute, war für mich erstaunlich. Ich erinnere mich, dass ich mir das Begleitbuch im „Enzyklopädie“-Stil besorgt habe, es einfach durchblätterte und alles über den Jedi-Rat und andere Jedi-Ritter las. Und dann war da noch das Podracing…

Davon war ich definitiv besessen, und ich glaube, viele Kinder wie ich liebten es, Anakin als Rennfahrer und Helden dieses Augenblicks zu sehen. Wie gesagt, ich war die Zielgruppe vieler Elemente – und meine Mutter sagt, ich habe Jar Jar früher geliebt. Daraus bin ich jedoch auf jeden Fall gewachsen, denn ich kann mich nicht erinnern, Jar Jar geliebt zu haben, und seine Rolle wurde in den zukünftigen Filmen stark geschmälert. Aber ich war ein Kind und dieser Gungan war in jeder Hinsicht absolut dumm und albern … also wundert es mich nicht!