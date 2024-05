Willkommen zurück bei Fan Chant, einer wöchentlichen Kolumne für K-Pop-Fans, Stans und Neulinge gleichermaßen. Diese Woche widmet sich der 131-Label-Künstler LEO seiner neuen EP. Wie immer können Sie, falls Sie es noch nicht getan haben, gerne meinen Begleit-Newsletter abonnieren, damit Fan Chant jede Woche direkt in Ihren Posteingang geliefert wird!

Für den in Australien geborenen Künstler LEO war die funkelnde Welt der südkoreanischen Musik immer das Ziel.

„Die Musik, die Kultur, die Menschen – alles an Korea hat mich fasziniert“, erzählt er Folge, über den Weg zur Veröffentlichung seiner Debüt-EP nachdenkend. Das Projekt ist nun angekommen – KOMM NÄHER sind vier R&B-inspirierte Tracks mit Visuals und Choreografie, die es dem Künstler immer noch schaffen, in der K-Pop-Welt verankert zu bleiben.

Sehen Sie sich unten das Video zum Titeltrack der EP an und lesen Sie weiter für das Interview mit LEO.

Ich liebe die R&B-Energie Komm näher. Wie war der Prozess beim Erstellen und Eingrenzen der Tracks für dieses Projekt?

Der Entstehungsprozess dieser EP war etwas ganz Besonderes. Auch hier war es meine erste EP und ich war mir nicht sicher, was es bedeutet, großartige Musik zu „schaffen“. Dabei wurde mir klar, dass das Schaffen großartiger Musik wirklich eine Teamleistung ist – mein Team gab mir die Unterstützung, die ich brauchte, und war geduldig bei der Gestaltung der Songs. Wir wollten eine gut fließende Atmosphäre für die Geschichte und eine große Klangvielfalt. Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden!

Warum haben Sie sich entschieden, mit „One Look“ die Hauptrolle zu übernehmen?

Als ich den Titel zum ersten Mal hörte, fühlte es sich einfach wie mein Lied an. Die Farbe des Covers ist hellblau, und wenn man sich den Song anhört, ist es fast so, als könne man sich die Farbe Hellblau vorstellen. Es passt einfach perfekt zusammen. Es erinnert mich an den Frühling/Sommer 2023 und die Stimmung, die ich damals hatte. Es hat auf jeden Fall einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen!

Erzählen Sie mir, wie es zur Zusammenarbeit mit BI kam. Waren Sie tatsächlich zusammen im Studio, um an dem Track zu arbeiten?

BI wollte, dass meine erste EP etwas Besonderes ist, und als ich darüber nachdachte, mit wem ich zusammenarbeiten wollte, kam mir als Erstes BI in den Sinn. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit gehabt, gemeinsam im Studio zu arbeiten, aber während des gesamten Prozesses waren wir so eng in Kontakt, dass es sich fast so anfühlte, als ob wir es wären!

Sie kommen ursprünglich aus Australien und haben das Gefühl, dass Sie in Sachen Musik eine globale Denkweise haben – was gefällt Ihnen besonders an der Arbeit in der südkoreanischen Musikwelt?

Ich glaube, schon als ich in Australien lebte, wusste ein Teil von mir, dass meine Zukunft in Korea liegen würde. Die Musik, die Kultur, die Menschen – alles an Korea hat mich fasziniert und mich deshalb schon so früh dazu bewogen, hierher zu ziehen. Ich denke, dass die globale Denkweise nicht wirklich auf meine Erfahrung als Koreanerin und Australier zurückzuführen ist, sondern eher darauf, dass ich Musik aus der ganzen Welt schätze. Koreanische Musik hat einfach etwas, das einem das Herz höher schlagen lässt. Ich kann es nicht ganz genau sagen, aber es macht Spaß und ist gleichzeitig nostalgisch.

Bei welchen Künstlern konnten Sie in letzter Zeit nicht auf Pause klicken?

In letzter Zeit interessiere ich mich wirklich für die Musik von Tommy Richman. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein Hauch frischer Luft! Ich liebe 4batz, der auch einen sehr erfrischenden Sound und Vibe hat.

Erzählen Sie mir ein Kunstwerk (Film, Buch, Fernsehsendung, Album), das Sie in letzter Zeit kreativ inspiriert hat.

Ich habe mir einen koreanischen Film aus dem Jahr 2001 mit dem Titel noch einmal angeschaut Wanee & Junah und es war unglaublich, die Stimmung des Sommers 2001 in Korea spüren zu können. Die Bilder, das Schauspiel, die Mode, der Regen, die Geräusche des analogen Zeitalters … es war, als wäre ich dort gewesen, obwohl ich noch nicht geboren war. Ich war sofort inspiriert, einen nostalgischen Song mit einer Atmosphäre zu kreieren, die zu diesem Film passt!

P1eces – Hören Sie zu!

P1Harmony-Fans: Ich habe einige Informationen erhalten. Vielleicht möchten Sie heute Abend den Roten Teppich der ACM Awards auf Prime Video anschauen (ja, das haben Sie richtig gehört). Mir wurde gesagt, dass einige bekannte Gesichter überraschend auf dem roten Teppich auftreten werden.

Schicken Sie mir weiterhin Ihre K-Pop-Auswahl!

Es hat mir bisher so viel Spaß gemacht, die Antworten auf die Halbjahresumfrage 2024 durchzugehen. Es bleibt noch eine Weile geöffnet, wenn Sie es noch nicht eingereicht haben! Klicken Sie hier.

Songaufnahme der Woche:

RM von BTS hat wirklich einen fast siebenminütigen Song veröffentlicht – er ist nicht für die Charts, sondern fürs Herz! Ich mag den Kurzfilm, der die Veröffentlichung des Songs begleitete, unter der Regie von Lee Sung Jin, dem Schöpfer von Netflix, super RINDFLEISCH (von dem ich auch extrem besessen war).