Seitdem sind fast drei Jahre vergangen Süd ParkTrey Parker und Matt Stone haben einen 14-Sondervertrag mit ViacomCBS unterzeichnet, und jetzt ist die neueste Frucht der Vereinbarung auf dem Weg. Heute der erste Trailer zu South Park: Das Ende der Fettleibigkeitihr siebtes exklusives Event für Paramount+, ist da.

Wie der Titel schon sagt, Das Ende der Fettleibigkeit sieht, wie sich die Bewohner von South Park mit der steigenden Flut von Medikamenten zur Gewichtsreduktion wie Ozempic und Mounjaro auseinandersetzen, wobei Cartman ein besonderes Interesse an den Möglichkeiten zeigt. Als ihm selbst der Zugang zu den Medikamenten verweigert wird, sind die Kinder entschlossen, einen Weg zu finden und „das amerikanische Gesundheitssystem zu umgehen“.

Das Ende der Fettleibigkeit wird ab dem 24. Mai in den USA und Kanada sowie am 25. Mai in Lateinamerika und europäischen Ländern auf Paramount+ gestreamt. Der Film wurde von MTV Entertainment Studios produziert, mit Parker und Stone als ausführenden Produzenten. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Das vorherige Paramount+-Special von Parker and Stone, South Park (nicht für Kinder geeignet), debütierte im vergangenen Dezember. Davor, South Park: Dem Panderversum beitreten kam letzten Oktober an.

Die Freisetzung von Ende der Fettleibigkeit wird einen Monat vor den 4K Ultra HD-Neuveröffentlichungen von erscheinen South Park: Größer, länger und ungeschnitten Und Team America: Weltpolizei am 25. Juni. Danach wurde South Park selbst bis 2027 auf Comedy Central verlängert.

