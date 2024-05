Prime Video hat ein neues bestellt Gefahr! Spin-off aufgerufen Popkultur-Gefahr!

Die neue Kultur und Unterhaltung konzentriert sich Gefahr! Spin-off ist das erste Mal, dass die Serie für einen Streaming-Dienst erstellt wurde. Pro Frist, Gefahr der Popkultur! ist eine „neue Variante“ der ursprünglichen Quizshow mit Kategorien, die von beliebten Filmen, Musikgenres, Sporttrivia, Broadway-Shows und allem dazwischen reichen. Im Gegensatz zur Originalserie treten die Teilnehmer in Dreierteams in einer „turnierähnlichen“ Veranstaltung gegeneinander an.

Popkultur-Gefahr! wird mit freundlicher Genehmigung der Game Show Division von Sony Pictures Television eintreffen. In einer Erklärung gab Suzanne Prete – Präsidentin der Game Show Division bei Sony – eine Vorschau auf die neue Serie und sagte: „Popkultur-Gefahr! wird ein Nervenkitzel für Gameshow-Enthusiasten sein, die damit rechnen können, Teams auf höchstem Niveau gegeneinander antreten zu sehen Gefahr! Kombiniert mit einem frischen Touch der Popkultur-Olympiade für den Geist … wird es ein Muss für langjährige Zuschauer und neue Fans gleichermaßen sein.“

Lauren Anderson von Amazon MGM Studios wiederholte diese Behauptung: „Mit einem teambasierten Ansatz und einem Fokus auf die Popkultur werden unsere globalen Prime Video-Kunden diese innovative Variante exklusiv erleben.“ Gefahr! während sie ihr Wissen zu Themen testen, die sowohl Generationen definieren als auch über Generationen hinausgehen.“

Gefahr! hat im Laufe der Jahre mehrere Spin-offs angeboten, darunter auch die für Kinder Gefahr! Anpassung Jep!kategoriespezifische Ableger wie die kurzlebigen Rock & Roll-Gefahr! Und Sportliche Gefahr!, der mit Sternen übersäte Promi-Gefahr!und das jüngste Spin-off, Jeopardy Masters! Die Produzenten haben noch nicht bekannt gegeben, wer den neuen Moderator moderieren wird Gefahr! Spinoff, aber die Originalserie und Jeopardy Masters! weiterhin von Ken Jennings geleitet.