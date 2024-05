Im Gefolge von Ruhig am Set: Die dunkle Seite des Kinderfernsehens, einer Dokumentarserie, die die beunruhigenden Vorwürfe über Fehlverhalten an verschiedenen Sets während der Blütezeit von Nickelodeon untersucht, sind weitere Details über den berüchtigten Produzenten Dan Schneider ans Licht gekommen. Lori Beth Denberg, die in der Originalbesetzung von mitspielte Das allessprach in einem neuen Interview mit über ihre zutiefst unangemessenen Interaktionen mit Schneider Geschäftseingeweihter.

Schneider war Chefautor Das alles in den vier Staffeln, in denen Denberg auftrat, und im Interview mit Geschäftseingeweihter beschreibt ein angebliches Ereignis kurz nach Denbergs 19. Geburtstag, bei dem Schneider um ein Treffen bat und dann begann, der Schauspielerin pornografische Clips auf seinem Computer zu zeigen. Denberg behauptete, das „große Finale“ des Filmmaterials zeige eine Frau beim Oralsex mit einem Esel.

Später im Interview erinnert sich Denberg an angebliche Übernachtungen bei Schneider zu Hause, an Massagen, die zu sexuellen Berührungen führten, und an von Schneider initiierten Telefonsex, der größtenteils stattfand, als Denberg noch ein Teenager war.

Die Behauptungen, Schneider zeige Pornografie am Arbeitsplatz, stimmen mit anderen Vorwürfen in überein Ruhig am Setwo ein Schriftsteller auf Die Amanda Show namens Jenny Kilgen behauptete, Schneider würde seinen Mitarbeitern Pornografie zeigen, um „zu sehen, wie weit er gehen könne“.

Nach der ersten Veröffentlichung von Ruhig am SetSchneider verklagte die Produzenten der Dokumentationen wegen Verleumdung. Er antwortete auch Geschäftseingeweihter, und sagte: „Wie ich bereits zuvor festgestellt habe, gab es Zeiten, insbesondere in den ersten Jahren meiner Karriere, in denen ich Fehler gemacht und als Führungskraft ein schlechtes Urteilsvermögen an den Tag gelegt habe.“ Er fuhr fort: „Wenn ich das in Bezug auf Lori Beth getan habe, entschuldige ich mich aufrichtig bei ihr. Aber ich kann mich nicht für Dinge entschuldigen, die ich nicht getan habe.“

Schneider kritisierte auch den Zeitpunkt von Denbergs Interview und bezeichnete es als „mehr als zufällig“, dass es so kurz vor seiner Verleumdungsklage stattfand. Er verschärfte seine Haltung und bezeichnete ihre Behauptungen als „maßlos übertrieben und in den meisten Fällen falsch“.

Denberg bestätigte das Ruhig am Set ermutigte sie, ausführlich über die erschütternden Episoden mit Schneider zu sprechen, und hoffte, dass andere das Gleiche tun könnten, indem sie sagte: „Es gibt richtig und falsch, und es gibt wahr und falsch.“