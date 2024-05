Eine neue Bruce Springsteen-Konzertdokumentation erscheint im Oktober auf Hulu und Disney+.

Berechtigt Road Diary: Bruce Springsteen und The E Street BandDer Film wird „exklusives Filmmaterial“ von Springsteen und der E Street Band bei den Proben für ihre neueste Welttournee enthalten.

Regie: Thom Zimny, Straßentür „Öffnet Fans auf der ganzen Welt eine neue Tür zu Springsteens kreativem Prozess, indem sie spontane Aufnahmen von Bandproben und besonderen Momenten hinter der Bühne teilen – und von Springsteen selbst hören“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Diese Gespräche begleiten Springsteen genau, während er die Geschichte entwickelt, die er mit der Setlist dieser Tour erzählen möchte – durchsetzt mit seltenen Archivausschnitten der E Street Band, die Themen wie Leben, Verlust, Sterblichkeit und Gemeinschaft hervorheben. Auf diese Weise dient es als wesentliches und nie zuvor gesehenes Kapitel in einer autobiografischen Reihe, die Springsteens Memoiren umfasst Geboren um zu rennen, Springsteen am Broadwayund die Filme Westernstars Und Brief an dich.“

Neben intimen Proben- und Konzertaufnahmen wird der Film neue Interviews mit Springsteen und Mitgliedern der E Street Band enthalten.

Der Dokumentarfilm ist nicht der einzige filmische Leckerbissen für Springsteen-Fans. A Nebraska-Ära-Biopic mit Jeremy Allen White als New-Jersey-Rocker wird diesen Herbst in Produktion gehen.

Springsteen startete kürzlich die Europatournee mit einer spannenden Show in Kilkenny, Irland, die ein Cover von „A Rainy Night in Soho“ von The Pogues als Hommage an den verstorbenen Frontmann Shane MacGowan beinhaltete. Bis Ende Juli wird er weitere Shows in ganz Großbritannien und Europa spielen, bevor er in den USA eine neue Etappe seiner Spätsommer-Stadionshows startet. Tickets für seine kommenden Termine erhalten Sie hier.