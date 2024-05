Hulu hat die Rückkehr von festgelegt Nur Morde im Gebäude Staffel 4 startet am 27. August und gibt in einem neuen Teaser-Trailer einen Ausblick auf den nächsten Krimi in Los Angeles.

In der kommenden Folge müssen sich Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) und Mabel (Selena Gomez) mit den Folgen des Endes der dritten Staffel auseinandersetzen, als Charles‘ Stunt-Double und Freund Sazz Pataki (Jane Lynch) die letzten Folgen hatten Opfer in ihrer Umlaufbahn. Mittlerweile hat ihnen der Erfolg ihres Podcasts ein Publikum vor Hollywood-Führungskräften verschafft.

„Die Ermittlungen unseres Trios stellen die Frage, ob Sazz oder Charles das beabsichtigte Opfer waren, und führen sie bis nach Los Angeles, wo ein Hollywood-Studio einen Film über den Podcast „Only Murders“ vorbereitet“, heißt es in der offiziellen Logzeile. „Während unsere Amateurdetektive nach New York zurückkehren, begeben sie sich auf eine noch epischere Reise – sie durchqueren den Innenhof ihres Gebäudes, um in das verdrehte Leben der Bewohner des Arconia West Tower einzutauchen.“

Neben dem Haupttrio werden in Staffel 4 Meryl Streep als Loretta Durkin, Da'Vine Joy Randolph als Detective Williams und Michael Cyril Creighton als Howard Morris zurückkehren.

Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy und Richard Kind werden alle als Gaststars mit an Bord sein.

Nach der Premiere am 27. August erscheinen neue Folgen von Nur Morde wird dienstags veröffentlicht.