Vermonts weitläufiges Ackerland und Wanderwege sind in der Saga von Kahan verankert. Die Rückkehr dorthin brachte eine Identität zum Vorschein, der er bei seinen Versuchen, in New York und Los Angeles balladeske Pop-Hits zu machen, zu entkommen versuchte (und daran scheiterte). Ausgegossen Kap Elisabeth und schließlich, Stick-Saison. Wenn das Wort nicht so verschlüsselt und abgedroschen wäre, könnte man es sogar als authentisch bezeichnen.

Die Ironie besteht darin, dass es genau die Nutzung dieser Authentizität ist, die ihn in die völlig unnatürliche Welt des Musik-Superstars befördert hat SNL Aufführungen und Sesamstraße Erscheinungen. Es ist eine Dichotomie, die er immer noch herausfindet.

Im Februar, Vanity Fair veröffentlichte ein Video „Noah Kahan macht sich bereit für die Grammys“, in dem Kahan darüber spricht, wie er seinen ersten maßgeschneiderten Anzug trägt, nachdem er sich sein ganzes Leben lang die Hochzeitskleidung des Vaters eines Freundes geliehen hatte. Er scherzt darüber, dass er das Gefühl hatte, „völlig in all dem verloren zu sein“, als er Erdbeeren mit Schokoladenüberzug im Beverly Hills Hilton ablehnte, weil er ein Nickerchen brauchte. Während unseres zweiten Gesprächs nennt er scherzhaft das Fehlen einer Tasse für seinen Tee in seinem Hotelzimmer „das Schlimmste, was mir je passiert ist, ganz sicher.“

„Das sind die Themen, die mein Leben beschäftigen“, lacht er. „Hier passiert nichts wirkliches.“

Aber er erlebt, dass echte Dinge eine echte Wirkung haben. „Zuhause im Studio ist der Prozess emotional ein wirklich ehrlicher Prozess. Ich finde heraus, wo ich bin, und wenn es gut ist, ist es gut, und wenn es schlecht ist, ist es schlecht. Aber ich bleibe dort“, sagt Kahan. „Unterwegs kommt es mir so vor, als ob ich die Bühne mit dem Gefühl verlasse, ganz oben auf der Welt zu stehen, und am nächsten Morgen ist es, als ob die Leere mich einfach ruft. Es fiel mir schwer, Zeit zu finden, kreativ zu sein war ein wirklich schwieriger Nebeneffekt dieses Jahres.“

Während er erklärt, wie er versucht, dem treu zu bleiben, was ihm all diesen Beifall eingebracht hat, geht Kahan ängstlich seinen eigenen Gedanken nach: „Ich glaube, ich musste vor langer Zeit, lange bevor mir dieser Scheiß passierte, eine Entscheidung treffen, dass ich kein … Gut genug als Schauspieler, um cool oder super sozial zu sein oder dieser Charakter zu sein … Ich habe immer gedacht: Wenn ich Erfolg haben will, muss es genau die Art und Weise sein, wie ich Dinge gerne mache. So wie ich gerne bin. Es muss darauf basieren, wie ich mich wirklich fühle, und ich kann keine Masken aufsetzen, und ich habe das Gefühl, dass ich eine trage.

Er reibt sich die Augen und setzt sich zurück.

„Sehen Sie, ich sage es so: Das Hochstapler-Syndrom ist das, was mir meiner Meinung nach das Gefühl gibt, dass ich mich mit anderen identifizieren kann, oder dass es mir so vorkommt, als ob ich mit all dem gut zurechtkomme und mir selbst treu bleibe – aber es ist auch so.“ Es gibt mir das Gefühl, dass ich nicht dazugehöre. Ja, ich kann in einem Fünf-Sterne-Hotelzimmer meinen maßgeschneiderten Anzug anziehen und das Gefühl haben, dass ich nicht dazugehöre Das gibt den Leuten das Gefühl, sie wären wie ich, aber die Wahrheit bin ich Tun fühle mich tatsächlich so. Und es ist eine beschissene Art zu fühlen.

„Die Wahrheit ist, dass ich das mein ganzes Leben lang gefühlt habe, also ist dies sozusagen nur eine Erweiterung dieses Gefühls … Es fühlt sich wirklich gut an zu wissen, dass ich (konnte mich mit den Menschen identifizieren) einfach ich selbst sein.“ , aber es ist wirklich schwer, das Gefühl aufrechtzuerhalten, in all dem ein Außenseiter zu sein. Ich habe das Gefühl, dass das das Schwierigste an meinem Erfolg war.

Und der Kreislauf geht weiter: Die Verletzlichkeit, die Kahan so attraktiv gemacht hat, wird durch den Ruhm, den sie hervorgebracht hat, noch verstärkt, von dem er wiederum mit Verletzlichkeit spricht. Wenn man das Gedankenmuster in Aktion betrachtet, ist es leicht zu erkennen, woher er den Namen für seine Debüt-LP hat und warum er ihn für seine Stiftung für psychische Gesundheit, The Busyhead Project, umfunktioniert hat.

In der Handlung seiner Karriere verläuft Kahans Engagement für Wellness parallel zu seiner Erziehung in Neuengland. Es reichte nicht aus, es in seinen Texten gleichberechtigt zu berücksichtigen. „Bei vielen Themen zur psychischen Gesundheit hatte ich das Gefühl, sie müssten sich meine Musik anhören (um sie zu verstehen)“, sagt er. „Und dann fragt man sich: ‚Was mache ich mit diesem Kerl? Traurig. Er ist traurig. Was auch immer.‘“ Er äußert Bedenken darüber, seine Kämpfe zu „accessoiresisieren“, nur um vielleicht unbewusst Emotionen hervorzurufen, anstatt eine Lösung zu finden.“

Also schuf er eine tatsächliche Lösung. Das Busyhead-Projekt hat im ersten Jahr über 2 Millionen US-Dollar gesammelt, um Organisationen für psychische Gesundheit in den USA und Kanada zu unterstützen. In einer Erklärung anlässlich des Mental Health Awareness Month kündigte Kahan an, dass das Busyhead Project Action Village, das Fans mit lokalen Organisationen für psychische Gesundheit und Wählerregistrierung mit freundlicher Genehmigung von HeadCount verbindet, bei jedem bevorstehenden US-Stopp seines „We'll All Be Here Forever“-Programms anwesend sein wird Tour.“ Es gibt eine neue Partnerschaft mit der gemeinnützigen Musikindustrie Backline für psychische Gesundheit, die Fachleuten aus der Musikbranche und ihren Familien unschätzbare Ressourcen zur Verfügung stellt.

Kahan hat vor kurzem begonnen, sich mit weiteren Partnerorganisationen zu treffen, um besser zu verstehen, wie das Busyhead-Projekt helfen kann, und „um diesen Menschen einfach Danke zu sagen“. Er ist an jedem Einstellungsgespräch für das Touring Village beteiligt. Wege zu finden, selbst dann aktiv zu werden, wenn seine Musik auf dem Vormarsch ist, ist mehr als nur die Legitimierung dessen, worüber er singt – obwohl es das auch ist. „Ich möchte, dass jemand, der meine Musik verdammt hasst, Hilfe holt“, sagt er.

Er erklärt, dass viele Entscheidungen rund um seine Musikkarriere „flüchtig“ erscheinen können und Menschen auf allen Seiten über die Entscheidungen, die er trifft, streiten. „Eine solche Wohltätigkeitsorganisation zu gründen ist einfach etwas Gutes“, versichert er. „Es gibt mir ein gutes Gefühl und das Gefühl, dass ich nicht diesen paranoiden Gedanken habe: ‚Tue ich das aus egoistischen Gründen?‘“

Trotzdem sagt Kahan, dass es „aus der Sicht eines Betrügersyndroms ein Rezept für einen Albtraum sein kann“. Er gibt Raum für die „Höhen und Tiefen“ seiner eigenen psychischen Gesundheit und gibt zu: „Man kommt sich wie ein verdammter Betrüger vor, wenn man deprimiert im Bett liegt, nicht auf sich selbst aufpasst und weiß, dass man Dinge zulässt.“ Wenn man draußen auf der Welt ist und anderen sagt, wie man auf sich selbst aufpasst, fühlt man sich wie ein Heuchler. Die Absicht der Wohltätigkeitsorganisation und die Absicht, die ich den Kindern sagen möchte, die meine Musik hören, ist, dass es sich immer lohnt Streben Sie danach, egal wie der nächste Tag für Sie aussieht, und streben Sie danach, die Dinge für sich selbst und für andere besser zu machen. Das weiß ich in meinem Herzen.