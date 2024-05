Das Soundside Music Festival, früher bekannt als Sound on Sound Festival, findet vom 28. bis 29. September im Seaside Park in Bridgeport, Connecticut, statt. Das neu angekündigte Line-up für 2024 umfasst die Headliner Foo Fighters und Noah Kahan sowie Queens of the Stone Age, Fleet Foxes, Norah Jones und mehr.

Das einstufige Festival verspricht außerdem Auftritte von Goo Goo Dolls, Norah Jones, Boyz II Men, Teddy Swims, Grace Potter, The Kills, Lisa Loeb, The War and Treaty und Madi Diaz. Schauen Sie sich das Lineup-Poster unten an.

Tickets für Soundside werden zunächst über einen Vorverkauf erhältlich sein, der am Donnerstag, 16. Mai, von 10:00 bis 12:00 Uhr ET geöffnet ist. Um Zugang zum Vorverkauf zu erhalten, melden Sie sich mit Ihrer Handynummer auf der Website von Soundside an. Der allgemeine Verkauf beginnt am Donnerstag nach 12:00 Uhr ET.

Über Soundside sagte Bridgeports Bürgermeister Joe Ganim: „Ich freue mich sehr, dass Bridgeport auch in diesem Jahr wieder Gastgeber des Soundside Music Festivals ist, das offiziell als Sound On Sound bekannt ist. In den vergangenen Jahren lockte dieses Festival über 50.000 Besucher an. Ich bin mir sicher, dass es auch dieses Jahr wieder Zehntausende anziehen wird, die alles erleben werden, was Bridgeport zu bieten hat.“

Zusätzlich zur Musik bietet Soundside den Festivalbesuchern eine Vielzahl gastronomischer Angebote, darunter Speisen aus lokalen Restaurants, eine Auswahl an Cocktails, Wein- und Craft-Bier-Optionen und mehr.

Anmerkung des Herausgebers: Schauen Sie sich unsere neue Titelgeschichte über Noah Kahan an: Out of the Stick, Into the Fire.