Weniger als zwei Monate nach der Veröffentlichung des Remakes von Prime Video mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle, a Straßenhaus Fortsetzungsfilm ist in Arbeit.

Pro Vielfalt, Gyllenhaal wird im kommenden Film seine Rolle als Dalton wiederholen. Weitere Details, einschließlich der Frage, ob Regisseur Doug Liman ebenfalls zurückkehren wird, sind derzeit nicht bekannt.

Laut Amazon MGM Studios hat der erste Teil „bis heute fast 80 Millionen Zuschauer weltweit angezogen.“ Der Film wurde am 21. März auf Prime Video uraufgeführt und lockte an den ersten beiden Wochenenden rekordverdächtige über 50 Millionen Zuschauer weltweit an. Damit wurde er weltweit zum meistgesehenen produzierten Filmdebüt von Amazon MGM Studios überhaupt.“

In ihrer Rezension von StraßenhausLiz Shannon Miller, leitende Unterhaltungsredakteurin, bemerkte, dass Regisseur Doug Liman zwar über die Entscheidung von Amazon, den Film nicht ins Kino zu bringen, wütend war, dies aber keine Rolle spielte: „Der Originalfilm wurde nicht im Kino, sondern als Heimvideo zum Kultfavoriten Kabel-Hauptdarsteller, und die Streaming-Veröffentlichung des Remakes bedeutet, dass dieser Film das Warten einfach überspringen wird, um in dieser Tradition fortzufahren: ein Hauptbestandteil der Pyjamaparty-Szene, ein großartiger Film, den man sich anschauen kann, während man an einem Sonntagnachmittag auf der Couch faulenzt, oder ein Date Nacht für müde Eltern, die etwas Lustiges zum Anschauen suchen, nachdem die Kinder eingeschlafen sind.“

Die Zeit wird zeigen, ob die nächste Folge von Straßenhaus wird seinen Weg auf die große Leinwand finden, anstatt direkt auf Prime Video zu gehen, aber egal, die Action wird in all ihrer B-Movie-Pracht zurück sein. Der Originalfilm aus dem Jahr 1989 erhielt 2006 eine direkte Fortsetzung auf DVD, in der jedoch nicht die gleichen Schauspieler wie im ersten Teil zu sehen waren, und die Verfilmung war groß.

Jake Gyllenhaal setzt unterdessen sein arbeitsreiches Jahr 2024 mit einer Hauptrolle in der kommenden Serie von Apple TV+ fort Vermutlich unschuldigdas am 12. Juni Premiere hat.