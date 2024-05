Willkommen zurück bei Crate Digging, unserem wiederkehrenden Feature, das in die Musikgeschichte eintaucht und mehrere Alben aufdeckt, die alle Musikfans kennen sollten. In dieser Ausgabe präsentiert uns John Oates seine Liste der wichtigsten Folk-Platten der 1960er Jahre.

Wenn John Oates etwas versteht, dann sind es die Grundlagen des Songwritings. Nachdem Oates sich bekanntermaßen mit seinem Schreibpartner Daryl Hall zusammengetan hatte, landete er einen Hit nach dem anderen. Jetzt ist er wieder da Wiedervereinigung, eine Sammlung von Titeln, in der der alternde Künstler zu seinen Wurzeln zurückkehrt und sich der klassischen Volksmusik widmet, die seinen kreativen Geist als Teenager faszinierte. Um die neue Veröffentlichung zu feiern, hat Oates die seiner Meinung nach zehn wichtigsten Folk-Platten der 1960er Jahre vorgestellt, von Ikonen wie Bob Dylan bis hin zu tiefgründigen Hits wie John Jacob Niles.

„Ich war schon als Kind von dieser Musik angetan, als ich etwa 12 war. Ich hatte einen guten Freund, dessen älterer Bruder in North Carolina aufs College ging, und er kam mit all diesen Alben zurück, die ich noch nie von Leuten gehört hatte Davon hatte ich noch nie gehört“, erinnert sich Oates. „Ich habe mit sechs Jahren angefangen, Gitarre zu spielen, also habe ich schon sechs Jahre lang Gitarre gespielt. Ich war nicht gut, aber ich war gut genug, um Dinge zu lernen. Ich begann, diese Musik zum ersten Mal zu hören und versuchte, sie aus den Schallplatten zu lernen.“

Etwa ein Jahrzehnt später hatte sich seine Liebe zu Joan Baez und den Byrds in Klassikern wie „Rich Girl“, „You Make My Dreams (Come True)“ und „Maneater“ niedergeschlagen. Mach weiter so Wiedervereinigung, und die direkte Verbindung zwischen der Greenwich Village-Szene und Oates‘ Schaffen wird noch deutlicher. Und wie er es erzählt, waren es diese 10 Platten, mit denen alles begann.

Hören Sie sich den Titeltrack von John Oates‘ neuem Album an Wiedervereinigung Lesen Sie weiter unten, um zu erfahren, was seine Liste der wichtigsten Folk-Alben der 1960er Jahre ausmachte.