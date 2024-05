HBO hat den offiziellen Trailer zu veröffentlicht Haus des Drachen Staffel 2, Vorschau auf den bevorstehenden Krieg im Haus Targaryen. Sehen Sie es sich unten an.

In Staffel 2 sind die wiederkehrenden Darsteller Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno und Rhys Ifans neben Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall und Matthew Needham.

Zu den neuen Darstellern gehören Abubakar Salim als Alyn of Hull, Gayle Rankin als Alys Rivers, Freddie Fox als Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale als Ser Simon Strong, Clinton Liberty als Addam of Hull, Jamie Kenna als Ser Alfred Broome und Kieran Bew als Hugh , Tom Bennett als Ulf, Tom Taylor als Lord Cregan Stark und Vincent Regan als Ser Rickard Thorne.

Die zweite Staffel von Haus des Drachen, eine der am meisten erwarteten TV-Shows des Jahres 2024, feiert am 16. Juni um 21:00 Uhr ET Premiere auf HBO und Max. Schauen Sie sich in der Zwischenzeit noch einmal unseren Rückblick auf Staffel 1 an.