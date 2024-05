Das Portola Music Festival kehrt im kommenden September für zwei Tage nach San Francisco zurück, mit einem Line-up mit RÜFÜS DU SOL, Justice, Jamie xx, Disclosure, Four Tet, Gesaffelstein, MIA und Soulwax.

Die Liste der Künstler wird ergänzt durch Floating Points, Snow Strippers, JPEGMAFIA, Tycho, Fisher, Jessie Ware, Deltron 3030, Peaches, Rebecca Black, Boys Noize, Mount Kimbie, Honey Dijon, Tinlicker, Shygirl, DJ Pee .Wee (aka Anderson .Paak), Chase & Status und viele mehr. Schauen Sie sich unten das vollständige Line-up – und das Festivalplakat 2024 – an. MIA hat Anfang dieser Woche erstmals geleakt, dass das Line-up des Festivals heute offiziell eingetroffen ist.

Das Portola Music Festival 2024 findet am 28. und 29. September am Pier 80 in San Francisco statt. Ein- und zweitägige GA-, GA+- und VIP-Pässe sind ab Freitag, dem 17. Mai, zum Kauf erhältlich (Voranmeldung läuft).

Das im Jahr 2022 ins Leben gerufene Portola Music Festival hat sich zu einem festen Bestandteil des Festivalangebots in San Francisco entwickelt. Beim ersten Auftritt traten The Chemical Brothers, Flume, Jamie xx, James Blake, Charli XCX und andere als Headliner auf.