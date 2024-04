Das erste Wochenende von Coachella 2024 steht offiziell fest. Während das Gelände des Empire Polo Club im Zuge der Vorbereitungen für das zweite Wochenende einen Reset durchläuft, können Sie sich in der vollständigen Fotogalerie unten noch einmal einige der Highlights vom ersten Wochenende ansehen.

Natürlich können Bilder nicht alles einfangen, was in Indio passiert ist. Die Galerie enthält Fotos von Überraschungsgästen wie Olivia Rodrigo (die „Bathwater“ mit den wiedervereinigten No Doubt rockte), Shakira (die während des Bizarrp-Sets eine Welttournee ankündigte) und sogar Paris Hilton (die mit Vampire Weekend Cornhole spielte) und andere Zu den Pop-Ins gehörten Childish Gambino, Kali Uchis und A$AP Rocky während Tyler, dem Headliner-Samstagsset des Creators; Billie Eilish lobt Lana Del Rey; und Mitglieder der Torres Martinez Cahuilla Bird Singers, die sich Blur anschließen (ein cooler Moment, egal, was das Publikum gedacht haben mag). Beide werden Und Willow Smith war auch da, der Vater spielte „Men in Black“ mit J Balvin und die Tochter begleitete Jon Batiste bei „Be Who You Are“.

Unten sehen Sie Fotos dieser letztgenannten Zusammenarbeit sowie aktuelle Aufnahmen von „Sublime“ mit Jakob Nowell, Grimes‘ ohnehin schon berüchtigtem Set Folge Coverstar Faye Webster, Renee Rapp mit Kesha, Ice Spice, Deftones, ATEEZ, Peso Pluma mit Becky G und mehr.

Fotogalerie – Coachella Music Festival 2024, Wochenende eins (zum Vergrößern und Scrollen anklicken):