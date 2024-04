Keanu Reeves wird Shadow the Hedgehog spielen Sonic the Hedgehog 3entsprechend Der Hollywood-Reporter. Durch die Äußerung von Sonics schwarzpelzigem Gegenstück, dem John Wick Star schließt sich einer bereits mit Stars besetzten Besetzung bestehend aus Ben Schwartz, James Marsden, Idris Elba und Jim Carrey an.

Die Nachricht folgt darauf, dass Paramount letzte Woche auf einer CinemaCon Ausschnitte aus dem kommenden Film (der am 20. Dezember in die Kinos kommt) präsentierte. Berichten zufolge war in dem Teaser ein deprimierter Dr. Robotnik (Carrey) zu sehen, der seinen Funken zurückgewinnen will, indem er Shadow erschafft, einen dunkleren Gegenpart zu seinem größten Erzfeind Sonic.

Passenderweise hat Sega das Jahr 2024 auch zum „Jahr des Schattens“ erklärt und damit den Film und das Jahr des Schattens gefeiert Sonic X Shadow Generations Videospiel mit Lego-Sets, Motorrädern und allgemeiner Fanfare.

Die ersten beiden Filme der Franchise stießen bei der Kritik auf gemischte Kritiken, schnitten an den Kinokassen jedoch recht gut ab. Zusammengenommen über 700 Millionen US-Dollar Sonic the Hedgehog Und Sonic 2 scheinen Anomalien in der kargen Landschaft der Videospieladaptionen zu sein. Das Franchise erhielt sogar eine Paramount+-Spinoff-Serie rund um Elbas Knuckles.

Reeves seinerseits hat in den letzten Jahren hochkarätige Rollen verschlungen Bill & Ted stellen sich der Musik Zu Die Matrix-Auferstehungen Zu DC Liga von Super-Haustiere (in dem Reeves Batman porträtierte). Der Schauspieler hat kürzlich auch seine Rockband Dogstar wiederbelebt. Sie können ihm zuhören, wie er sich darüber unterhält, wie er seine Bassgitarre wieder in die Hand nimmt Kyle Meredith mit… Podcast.

Lesen Sie auch unbedingt unsere Rezension zu Sonic the Hedgehog Hier erfahren Sie, warum wir unsere ursprünglichen Gedanken noch einmal überdacht haben.