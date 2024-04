(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für Bürgerkrieg.)

Wann Folge sprach mit der Besetzung von Bürgerkrieg Über die denkwürdigste Szene des Films sprach Star Cailee Spaeny vielleicht stellvertretend für alle über das Erlebnis: „Als Filmliebhaber denke ich, dass das filmisch gesehen sehr effektiv sein wird. Und dann wollte ich als Mensch diese Szene wirklich nicht nachspielen. Das wollte ich wirklich, wirklich nicht.“

Die betreffende Szene, die über zwei Tage in der heißen Sonne Georgias gedreht wurde, spielt sich mehr als in der Mitte des Films ab, als ein kleines Team von Journalisten auf einige schwer bewaffnete Milizionäre trifft, die die Aufschüttung eines Massengrabes überwachen. Als ihr Anführer (Jesse Plemons) beginnt, die Journalisten über ihre jeweilige Nationalität zu befragen, mündet die Handlung in völliges Grauen.

Den Darstellern war bereits im Drehbuchstadium klar, dass dies die am schwierigsten zu drehende Szene des Films sein würde. „Alex ist in erster Linie Schriftsteller“, sagt Spaeny. „Das hört sich so an, als wäre es offensichtlich, dass alle Dinge, die man auf dem Bildschirm sieht, auch emotional auf der Seite zu finden sind. Aber oft bekommt man Drehbücher und es ist weit von dem entfernt, was tatsächlich auf der Leinwand landet.“ Für BürgerkriegAllerdings „ist der Dialog an sich einfach so erschreckend, gruselig und eindringlich, und das war alles in Alex‘ Drehbuch enthalten.“

Dank des Drehbuchs zu wissen, was auf uns zukommt, sagt Wagner Moura, bedeutete: „Man fängt an, den Film zu drehen, und wie eine Woche zuvor weiß man, dass man diese Szene drehen muss – und das macht einem Angst . Denn als Jesse zu mir kommt und sagt: „Was für ein Amerikaner bist du?“, berührte mich das auf eine sehr persönliche Art und Weise – weil ich amerikanischer Staatsbürger, aber Brasilianer bin. Ich spreche mit Akzent. Ich lebe hier seit weniger als 10 Jahren. Und das ist eine Szene über Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.“

„Also“, fährt er fort, „habe ich mich schon vor dem Film dabei ertappt, über diesen polarisierten Moment nachzudenken.“ Wie würde ich beispielsweise reagieren, wenn ich woanders wäre, etwa im tiefen Süden, und jemand, der mich mit meinem Akzent sprechen sah, zu mir käme und fragte: „Was machst du hier?“ Warum gehst du nicht zurück in dein Land?‘ Ich weiß nicht, was ich tun würde. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren würde. Und ich musste zwei Tage lang darüber nachdenken, während sie diese Szene drehten – wie Jesse Plemons mir viele, viele, viele, viele, viele, viele, viele Male diese Frage stellte: „Was für ein Amerikaner bist du?“ eine Waffe auf mich richten?“

Plemons ist, abgesehen von seinem eigenen bemerkenswerten, für den Oscar nominierten Werk, mit verheiratet Bürgerkrieg Star Kirsten Dunst (sie haben zwei gemeinsame Söhne). Ursprünglich, so Spaeny, sei ein anderer Schauspieler für die Rolle gecastet worden, aber „im Probenprozess musste der Schauspieler, der sie spielen sollte, aus terminlichen Gründen absagen.“ Es war verheerend, weil wir wussten, dass wir jemanden brauchten, der für diese Szene wirklich hingehen würde, und Kirsten sagte bei den Proben nur: „Nun, Jesse ist hier als Vater.“ Ich werde ihn fragen und sehen, was er sagt.‘“