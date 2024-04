Anmerkung des Herausgebers: Dieser Artikel von Libby Cudmore wird heute anlässlich des 30. Jahrestags der Premiere von Space Ghost Coast to Coast am 15. April 1994 erneut veröffentlicht.

Als ich meine erste E-Mail von der Schule erhielt, benutzte ich sie, wie viele Mädchen, um kokette E-Mails an Jungen zu senden.

Der einzige Unterschied bestand darin, dass ich meinen Zugang zur aufkeimenden Informationsautobahn nutzte, um Moltar, dem oft angegriffenen Direktor von, eine E-Mail zu schicken Space Ghost von Küste zu Küsteder seine Tage in einer Lavahöhle verbrachte und beobachtete Chips Wiederholungen und das Einschalten von Gästen auf die Monitore im Erdgeschoss, um von Space Ghost, dem ehemaligen Superhelden, der zum Talkshow-Moderator wurde, verhört zu werden. Ich weiß, dass er es war. Es war seine offizielle E-Mail auf der offiziellen Cartoon Network-Website. Ich habe ihn zum Abschlussball eingeladen. Er sagte ja. Er lud mich sogar zum Zuschauen in seine Lavahöhle ein Chips als ich fragte, aber ich konnte noch nicht einmal Auto fahren, sodass eine Raumfahrt nicht in Frage kam. Er war ein netter Kerl, dieser Moltar.

Es ist schwierig, sich an eine Zeit zu erinnern ohne Animation für Erwachsene, aber MTV hatte damit Erfolg Äonenfluss (1991) und Beavis und Butthead (1992). Bei Cartoon Network, das damals klassische Zeichentrickfilme für seine kindgerechten Programmblöcke verwendete, wurde Produzent Mike Lazzo von Führungskräften gebeten, einen Zeichentrickfilm zu erstellen, der Erwachsene ansprechen würde. Mit Andy Merrill, der später die Stimme von Brak und anderen Gästen verkörperte, und Jay Edwards entwickelte Lazzo den Spitznamen „Coast to Coast“ aus einer frühen Diskussion, als er versuchte, Wörter mit „Ghost“ zu reimen, um einen Marathon des Originals zu schaffen Hanna-Barbera-Cartoon für das Netzwerk.

Space Ghost von Küste zu Küstedie erste Originalserie auf Cartoon Network, wurde am 15. April 1994 uraufgeführt und lief fünf Jahre, bevor sie am 17. Dezember 1999 endete. Sie wurde für den neu geschaffenen Adult Swim-Block wiederbelebt, wobei bis zum 12. April 2004 neue Episoden produziert wurden.

Wie alle besten Fernsehsendungen – Mystery Science Theater 3000irgendetwas los Manhattan Neighborhood Network – Weltraumgeist war eine dieser seltsamen schlaflosen Entdeckungen, die sich damals wie ein Fiebertraum angefühlt haben müssen. Knapp 15 Minuten lang bedrängte und bedrängte Space Ghost, inzwischen erschöpft und bissig, Gäste von Björk über Timothy Leary bis hin zu Ben Stiller. Mein Mann Moltar leitete die Dinge im Kontrollraum, und Zorak, der jetzt in einer Gefängniskapsel mit Keyboard eingesperrt ist, spielte die Gäste mit seiner Band, den ursprünglichen Way Outs, ein. Die Programmierung war sporadisch; Es könnte am Freitagabend sein oder auch nicht. Was Sie sicher einem Freund zeigen konnten, um zu beweisen, dass Sie nicht verrückt sind, könnte stattdessen eine Werbesendung oder eine weitere Hanna-Barbera-Wiederholung sein. Habe ich mir vorgestellt, dass Space Ghost eine Talkshow moderiert?

Eine Zeit lang wurden die Interviews mit anderen, normaleren Fragen aufgezeichnet, und die Fragen von Space Ghost wurden um diese herum aufgebaut, um ein wunderbar verzerrtes Gespräch zu erzeugen. Er verliebt sich in Judy Tenuta und heiratet Björk. Die Ramones stehlen seinen Partykuchen. Er und George Clinton debattieren über Kapuzen und den „Tanz der Traurigkeit“, und er präsentiert das vielleicht größte Comeback aller Zeiten: „Niemand kümmert sichMoby“ über die House-Musik-Sensation.

Mystery Science Theatre 3000 Der Schöpfer Joel Hodgeson trat als Gast auf und war nach seinem Ausscheiden aus der Serie Co-Autor der Episode „Urges“. Und nicht zu vergessen: Seine alten Freunde aus der Verbrechensbekämpfung, Jan, Jace und Blip, kommen für ein paar Episoden vorbei. Später wurde der ehemalige Bösewicht Brak zur Besetzung hinzugefügt, und in frühen Episoden spielen Brak und sein Zwillingsbruder Sisto von ihrem eigenen Wohnzimmer aus eine Verspottung von Space Ghost im Stil von Beavis und Butthead.

Im Jahr 1995 bekam Space Ghost eine zweite Show, eine Varieté-Show namens Cartoon-Planet, ein bonbonfarbenes Halluzinogen, verpackt in klassischen Cartoons, neu synchronisierten Lehrkurzfilmen und einer Reihe von Sketchen, darunter „Brak's School Daze“ und „Zorak's Horror Scopes“. Moltar war nicht gezwungen, vor der Kamera aufzutreten, obwohl man davon ausgehen kann, dass er in der Lavahöhle produzierte.

Cartoon-Planet Besonders hervorzuheben waren auch Lieder der Besetzung, darunter „Cartoon Planet Theme Song“, „Brak's Hawaiian Vacation“ und „It's Not Easy Being Evil“. Zwei Soundtrack-Alben wurden von Rhino Records produziert, Surf & Turf von Space Ghost Und Das musikalische Bar-B-Que von Space Ghost. Aufgrund der Clips wurde die Show jedoch von Lizenzproblemen geplagt, und es gibt derzeit keine Pläne, sie auf DVD zu veröffentlichen.

Und sein Schurkenkollege Brak bekam endlich seine eigene Show, Die Brak Show, im Jahr 2000, in dem der kindliche Brak zusammen mit seinem besten Freund Zorak ein Teenagerleben in einer seltsamen Vorstadt führt. Moltar hatte seinen eigenen PostenGeist Karriere als Moderator von Cartoon Planet Toonami Anime-Block bis 1999.

Für einen sozial desinteressierten 15-Jährigen war es ein typischer Freitagabend Talk-Suppe (John Henson war der Gastgeber; meine Schwester Hilary und ich stritten darüber, wen er heiraten würde. Bitte erzählen Sie es Moltar nicht.) gefolgt von Cartoon-Planet und dann Space Ghost von Küste zu Küste, dann morgens aufstehen für MST3K. Wie viele Fernsehsendungen dieser Zeit schuf sie eine Fangemeinde, die sich exklusiv anfühlte; Zitate wurden zu einem Code dafür, ein Nerd mit Wissen zu sein.

Aber der schiere Erfolg von SGC2C war völlig unerwartet und ebnete den Weg für die Art surrealer Animationsprogramme für Erwachsene, die zum Adult Swim-Block von Cartoon Network wurden. Master Shake, Frylock und Meatwad von Aqua Teen Hunger Force Ihren ersten Auftritt hatten sie in „Baffler Meal“ als Maskottchen der fiktiven Fast-Food-Reihe „Burger Trench“ mit der Aufgabe, den Hunger bei Teenagern zu bekämpfen. Von allen Charakteren, die auf erschienen sind Weltraumgeist – Chad Ghost, Lokar, Banjo, der riesige Meeresaffe – diese drei eroberten die Zuneigung des (wahrscheinlich bekifften) Publikums und mit einem Neudesign und einem Haus im Süden von New Jersey, Aqua Teen Hunger Force startete im Dezember 2000 und lief bis 2015, eines der am längsten laufenden Originalprogramme des Senders.

In ähnlicher Weise inspirierte der späte Karriereerfolg ihres Freundes Tad Ghostal andere ehemalige Superhelden dazu, in ihrer zweiten Karriere ihre Strumpfhosen und Masken wieder anzuziehen, darunter auch Harvey Birdman, Rechtsanwalt Und Sealab 2021die beide klassische Hanna-Barbera-Animationsfiguren in modernen, bizarren Umgebungen verwendeten.

Als der Abschlussball kam, hatten sich Moltar und ich leider bereits freundschaftlich getrennt. Aber wie die meisten Nerds, deren Teenagerjahre in den späten 90ern ihren Höhepunkt erreichten, zitieren meine Freunde und ich immer noch Space Ghost von Küste zu Küste. Und leider verstarb C. Martin Croker, der Moltar und Zorak sprach, plötzlich am 17. September 2016 im Alter von 54 Jahren. Es wurde kein Grund für seinen Tod angegeben, sondern erst in der darauffolgenden Woche, zu Beginn von ToonamiModerator TOM (gesprochen von Steve Blum) erhielt eine Übertragung, die besagte, dass Moltar auf seinen Heimatplaneten zurückkehren würde, gefolgt von einem Foto von Croker mit der Bildunterschrift 1962-2016.

Weltraumgeist war seltsam, um seltsam zu sein, aber im Gegensatz zu späteren Animationen für Erwachsene Familienmensch, es war nie grausam oder grob. Es könnte sowohl Kindern als auch ihren Eltern Spaß machen und findet seinen Lieblingsplatz in der College-Szene der späten Teenager- und frühen 20er-Jahre, für die es als eine Art geheimer Club diente. Wenn Sie es verpasst haben, gab es kein YouTube, auf dem Sie es finden konnten, und es würde Jahre dauern, bis Sie die Downloads auf Limewire oder Kaaza tauschten und stattdessen die eine oder andere Episode auf einer leeren VHS aufzeichneten, um sie Freunden zu zeigen, die die Herrlichkeiten noch nicht entdeckt hatten . Sie hatten Ihre Lieblingsfolgen und solche, die Sie bis zur Veröffentlichung der DVD nicht sehen würden. Nach Crokers Tod stellte Cartoon Network alle Episoden kostenlos auf ihrer Website zur Verfügung, und ich war überrascht, wie viele ich mich daran erinnerte.

Wie Die Simpsons bevor, Space Ghost von Küste zu Küste gefeierte Animation als Kunstform für alle, die sie aus dem Bereich der Kindheit herausholte, ohne sie jemals nur für Erwachsene zu machen. Es war ein Zufluchtsort für Spinner und Nachtschwärmer, ein perfekter Sturm aus Sarkasmus der späten 90er, verdrehter Nostalgie und surrealistischen Genüssen.

Was mich und Moltar betrifft, das werden wir immer tun Chips.