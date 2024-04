Neue Folgen von Hinter der Musik kommen nächsten Monat zu Paramount+. Die von MTV Entertainment Studios produzierten Dokumentationen haben auch die Themen der neuesten Folge enthüllt: den mehrfach mit Platin ausgezeichneten Mammoth VWH-Frontmann Wolfgang Van Halen, die Plattenfirma Bell Biv DeVoe und den Country-Star Trace Adkins. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Die neuen Folgen werden am Mittwoch, dem 1. Mai, exklusiv auf Paramount+ in den USA und Kanada Premiere haben. Sie werden am Donnerstag, dem 2. Mai, in Großbritannien, Australien, Lateinamerika, Brasilien, Italien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Österreich eintreffen. Remasterte Episoden, die sich auf die Geschichten und Vermächtnisse von 50 Cent, Bobby Brown, Ice-T, Milli Vanilli, The Notorious BIG und Sinead O'Connor konzentrieren, werden ebenfalls auf dem Streamer erscheinen.

Sehen Sie sich den Trailer unten an, gefolgt von Teasern für die neuen Folgen.

Die Logzeilen für die neuen Episoden versprechen tiefe Einblicke und Erfahrungsberichte, die der Sendung während ihrer ursprünglichen Ausstrahlung auf VH1 Aufmerksamkeit verschafften. Der Eintrag auf Bell Biv DeVoe wird die Entstehung „der größten Partyhymnen der 1990er Jahre“ sowie die „Kämpfe, finanziellen Fallstricke, Sucht und psychischen Probleme, die fast zum Untergang der Gruppe geführt hätten“ dokumentieren.

In der Zwischenzeit wird sich Trace Adkins im Vorfeld seines Debütalbums mit Momenten wie der beinahe tödlichen Schießerei, die er 1994 überlebte, befassen, und Wolfgang Van Halen wird über seinen Vater, den legendären Gitarristen Eddie Van Halen, sprechen und dabei seinen eigenen Sound entwickeln um das Erbe seines Vaters zu ehren.

Die erste Staffel von Paramount+ Hinter der Musik Die Wiederaufnahme lief von 2021 bis 2022 und umfasste Episoden über Motley Crue, Alanis Morisette, Boyz II Men, Shania Twain, George Michael und Duran Duran.

Anmerkung des Herausgebers: Schauen Sie sich unbedingt unsere Liste der 10 verrücktesten Geschichten an, die in der Originalversion von enthüllt wurden Hinter der Musik.