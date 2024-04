Wandlung zum Bösen Star Giancarlo Esposito war einmal so unglücklich, dass er anfing, einen eigenen Mord zu planen. In einem kürzlichen Auftritt auf SiriusXM Jim & Sam Der Schauspieler enthüllte, dass der Plan Teil eines Plans war, Lebensversicherungsgelder an seine Familie weiterzugeben.

Esposito erzählte die Geschichte, während er 2008 darüber nachdachte, wie er dem Bankrott nur knapp entgehen konnte. „Mein Gedanke war: ‚Hey, bekommt man eine Lebensversicherung, wenn jemand Selbstmord begeht?‘ Bekommen sie das Brot?‘“, erinnerte er sich. „(Meine Frau) hatte keine Ahnung, warum ich sie das fragte. Dann fing ich an, Pläne zu schmieden. Wenn ich jemanden hätte, der mich umbringt, würde der Tod durch ein Missgeschick (meine Familie) die Versicherung bekommen. Ich hatte vier Kinder. Ich wollte, dass sie ein Leben haben.“

Er fuhr fort: „Es war ein harter Moment. Ich dachte buchstäblich an Selbstvernichtung, damit sie überleben konnten. So niedrig war ich.“ Zum Glück beendete Esposito diese Gedanken, nachdem er darüber nachgedacht hatte, welche Auswirkungen der Verlust ihres Vaters auf seine Kinder haben würde.

„Das war die erste Ahnung, dass es einen Ausweg gibt, aber ich wäre nicht hier, um meinen Kindern zur Verfügung zu stehen“, fuhr Esposito fort. „Dann begann ich zu denken, dass das nicht machbar ist, weil der Schmerz, den ich ihnen zufügen würde, lebenslang sein würde und (es würde) ein lebenslanges Trauma geben, das nur das generationsübergreifende Trauma verlängern würde, von dem ich mich zu lösen versuche. Das Licht am Ende des Tunnels war Wandlung zum Bösen.“ Sehen Sie sich unten einen Clip aus dem Interview an.

Espositos bahnbrechende Rolle als unwahrscheinlicher Drogenbaron Gus Fring begann als Gastauftritt in Staffel 2 von Wandlung zum Bösen bevor er Stammspieler der Serie wurde. Wie Esposito erzählte Jim & SamAllerdings lehnte er den ersten Vertrag tatsächlich ab, weil er die Freiheit haben wollte, andere Rollen zu übernehmen, bis er wusste, wohin die Reise mit der Figur gehen würde.

„Das war der erste Schritt zu meiner Ermächtigung“, sagte er. „Es ging nicht ums Geld … es ging mir wirklich darum, meine eigene Kraft zu finden, um zu wissen, dass ich meine eigenen Projekte verwirklichen kann.“

Nachfolgend Wandlung zum BösenEsposito wiederholte die Rolle in Ruf lieber Saul anund er hatte auch denkwürdige Auftritte in Der Mandalorianer, Die jungenUnd Liebe Weiße. Esposito spielt derzeit die Hauptrolle GemeindeAMCs neues Remake der BBC-Serie Der Fahrerbei dem er auch ausführender Produzent ist.