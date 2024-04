Greg Daniels' Langzeitschwangerschaft Büro Die Spinoff-Serie kommt endlich zusammen.

Entsprechend Der Hollywood-ReporterSabrina Impacciatore (Der Weiße Lotus) und Domhnall Gleeson (Star Wars: Der Aufstieg SkywalkesR, Klempner des Weißen Hauses) sind die ersten beiden Schauspieler, die für die Serie gecastet wurden.

Daniels, der die US-Version von mitgestaltet hat Das Bürobestand darauf, dass es sich bei der kommenden Serie um ein Spin-off und nicht um einen Neustart handelt, obwohl sie im selben Universum wie die Originalserie existieren wird.

„Ich halte nichts von einem Neustart“, erklärte Daniels zuvor. „Weil ich das Gefühl habe, dass wir diese Geschichte wunderbar beendet haben. Die Charaktere hatten einen Abschluss. Ich würde niemals dieselbe Show mit einer anderen Besetzung wiederholen wollen, denn ich denke, wir haben die glücklichste Besetzung, die beste Besetzung aller Zeiten im Fernsehen, für diese Show gewonnen. Daher ist die Idee eines Neustarts nicht von Interesse.“

Impacciatore ist vielleicht am besten für seine Rolle als Valentina in der zweiten Staffel von HBO bekannt Der Weiße Lotus. Gleeson, der Sohn des Schauspielers Brendan Gleeson, spielte insbesondere General Armitage Hux Krieg der Sterne Fortsetzung der Trilogie und trat auch in Filmen wie auf Ex Machina Und Der Wiedergänger. In jüngerer Zeit spielte er unter anderem in Fernsehserien mit Klempner des Weißen Hauses Und Der Patientin dem übrigens auch die Hauptrolle spielte Das BüroDas ist Steve Carell.

Produktion läuft Das Büro Die Ausgliederung könnte noch in diesem Jahr beginnen.