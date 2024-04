Wie Taylor Swift selbst vor nicht allzu langer Zeit in einem Titel aus dem Tresor ihres 2022er Albums sagte Mitternacht: „Stoppen. Du verlierst mich.“

Willkommen zu Die Abteilung für gefolterte Dichter, Swifts 11. Studioalbum, eine Sammlung, die ursprünglich als 16-Track-Projekt konzipiert war und am selben Abend auf der Bühne angekündigt wurde, als sie den Grammy 2024 für das Album des Jahres mit nach Hause nahm. Heute früh, zwei Stunden nach der Veröffentlichung des Albums, fand Swifts jüngster „Mastermind“-Zugriff statt; Dichter ist eigentlich ein Doppelalbum mit 15 Titeln mehr als ursprünglich erwartet.

„In Liebe und Poesie ist alles in Ordnung“, schrieb sie über Instagram, als das Projekt angekündigt wurde, und verlagerte ihre Ästhetik auf Sepiatöne, Schreibmaschinen, Federkiele und Pergament. Aber der erste 16-Track-Lauf von Die Abteilung für gefolterte Dichter ist nicht die Rückkehr zum Folklore oder immer Atmosphäre, die die Bilder vermuten ließen, und stattdessen fühlt sich der Großteil dieser LP eher wie eine Fortsetzung an Mitternacht, sowohl textlich als auch klanglich. Erst bei den Anthologietiteln – die zusammengenommen die beste Bestätigung für Aaron Dessners kreative Partnerschaft mit Swift darstellen – fühlt es sich an, als ob die Dinge bequem zusammenpassen.

Es gibt so viele Möglichkeiten, ein Taylor Swift-Fan zu sein, und für viele Menschen geht es wirklich nur um die Musik. Ungeachtet dessen, was das Internet Ihnen vielleicht sagt, gibt es durchaus eine Gruppe von Gelegenheitsfans, die ihre Musik zum Tagträumen, Sehnen und Tanzen mit ihren Freunden nutzen. Es ist die gleiche Art von Person, die fast jeden Morgen mit einer Tasse Kaffee und einem Favoriten beginnt immer Cut, oder wer am Ende in Tränen ausbricht, wenn Shuffle sie mit „Fearless“ oder „Tim McGraw“ überrascht. Swifts Musik hat so viele Lebensabschnitte so vieler Menschen geprägt, insbesondere junger Frauen, und das hat dazu geführt, dass sie sich am meisten für sie als Schriftstellerin und Künstlerin interessieren. Es handelt sich um die gleiche Gruppe von Zuhörern, die viel weniger daran interessiert sind, Easter Eggs über ihre Ex-Partner auszupacken oder schüchterne Anspielungen auf das Scheitern von Beziehungen zu untersuchen; Sie werden diese Zielgruppe nie dabei erwischen, wie sie versucht herauszufinden, welche Ereignisse in ihrem Privatleben mit Bezügen in ihrer Arbeit übereinstimmen. Es sind nicht die Männer um sie herum, die sie jemals interessant gemacht haben.

Das macht Dichter Eine kleine Herausforderung für Leute in diesem Bereich, die Taylor Swifts Musik als eine Form der Gemeinschaft oder des Eskapismus betrachten und nicht in der Hoffnung, eine detaillierte Chronik der Geschichte eines anderen zu finden. Im besten Fall hat Swift ein Gespür dafür, bestimmte Details und Situationen, wie einen vergessenen roten Schal oder eine zuschlagende Fliegengittertür, universell und greifbar erscheinen zu lassen. Auf ihrem elften Studioalbum scheint es ihr jedoch mehr darum zu gehen, ihr Privatleben auszupacken, neu zu schreiben und zu verteidigen. Sie zerlegt und überarbeitet ihre eigenen Überlieferungen und wird in ihrer Selbstzerstörung immer konkreter. Um einige ihrer Lieblingsbilder wiederzuverwenden: Es fühlt sich an, als würde eine Schlange ihren eigenen Schwanz fressen.

Über dem gesamten Album liegt ein Hauch von Tod: „Ich möchte ihn töten“, gibt sie gleich im ersten Titel zu, „Fortnight“ (featuring Post Malone). „Scheiß drauf, wenn ich ihn nicht haben kann, sterbe ich vielleicht. Es würde keinen Unterschied machen“, beklagt sie sich bei „Down Bad“. „Lichter, Kamera, Schlampe, Lächeln/Auch wenn du sterben willst“, sagt sie sich bei „I Can Do It with a Broken Heart“. Dieses Motiv fügt sich jedoch nicht ganz zu etwas Greifbarem zusammen und scheint im Widerspruch zur Klanglandschaft der ersten Hälfte des Albums zu stehen, wo funkelnde, mit Synthesizern gefüllte Midtempo-Tracks mit wahnsinnigem Zusammenhalt ineinander übergehen.

An anderer Stelle wirken viele Texte erschreckend fehl am Platz oder geradezu bizarr. „Du hast geraucht und dann sieben Tafeln Schokolade gegessen/ Wir haben erklärt, dass Charlie Puth ein größerer Künstler sein sollte“, erzählt sie im Titeltrack des Albums. (Hör zu, Königin, das bist nicht du – bist du sicher, dass du nicht Carly Rae Jepsen sagen wolltest? Irgendwann hast du den Teil „Rechtschreibung macht Spaß“ aus „ME!“ herausgeschnitten. Es ist noch nicht zu spät, das Richtige zu tun. ) „Meine Freunde riechen alle nach Gras oder kleinen Babys“, beschwert sie sich bei „Florida!!!“ (mit Florence + the Machine).

Darüber hinaus sind einige Liedtexte enthalten Dichter fühle mich eher einer Selbstparodie als dem Produkt ihrer Feder; „Ich bin die Königin der Sandburgen, die er zerstört“, singt sie in „My Boy Only Breaks His Favourite Toys“, einem Lied, das insgesamt weit weniger zu sein scheint, als sie zu diesem Zeitpunkt ihrer Karriere schaffen könnte. Sich einer blumigen, melodramatischen Sprache hinzugeben, ist sicherlich kein Problem – sie Folklore Die Zeile „Ich bade in Klippenbecken mit meiner katastrophalen Liebe und unüberwindlichen Trauer“ ist eines der bildgewaltigsten Dinge, die sie je geschrieben hat – aber eine vage Auseinandersetzung mit „voreingenommenen Idioten, die sagen, sie wollen das Beste für mich, indem sie scheinheilig Selbstgespräche führen, werde ich nie machen.“ see“ fühlt sich an, als würde einem ein Teller voll Nichts serviert.

Zum Glück gibt es mehr als nur ein paar wundervolle Momente der Persönlichkeit – während „I Can Do It With a Broken Heart“ ein wenig zu nah am „Bejeweled“-Territorium ist, um Trost zu finden, ist die Zeile „Ich bin so deprimiert, ich tue so, als wäre es so deprimiert.“ „Jeden Tag mein Geburtstag“ ist urkomisch. Das sollte nicht sein, aber die Erwähnung von „Heroin, aber dieses Mal mit einem E“ in „The Alchemy“ ist auch lustig. Die erdigen, akustischen Schnörkel bei „But Daddy I Love Him“ reichen aus, um der ersten Hälfte des Albums Leben einzuhauchen, und in „Guilty As Sin?“ ist eine erfrischende Menge nächtlicher Sehnsucht eingewoben. das hätte sich nicht fehl am Platz angefühlt Ruf. Die einsamen, stimmungsvollen Instrumentals auf „I Can Fix Him (No Really I Can)“ wirken erdend.

„The Smallest Man Who Ever Lived“ ist ein später Höhepunkt auf der A-Seite des Albums, wo Paranoia eindringlich und interessant ist. Der klare Höhepunkt des Haupt-Rollouts der LP kommt dann im Schlussteil der ersten Hälfte, „Clara Bow“, wo Swift den Stummfilmstar als unsere zeitreisende Erzählerin einsetzt, als Ersatz für jedes Mädchen mit großen Träumen im Kleinen Stadt. Die Produktion tritt in den Hintergrund und wir als Zuhörer können uns endlich in den Kampf verwickeln, nicht nur darum, gesehen zu werden, sondern darum, exzellent zu sein. Blendend sein.

Es reicht aus, zu Tränen gerührt zu sein, wenn man sich die Zeit nimmt, die Geschichte zu genießen. Dies ist genau die Art von Raum, in dem Swift hervorragend ist, und der Song ist eine Zusammenfassung der oben erwähnten Balance zwischen Hyperspezifität und Relativität, die sie vor all den Jahren, als sie auf die Bühne kam, von der Masse abhob. Es gibt niemanden, der besser eine Geschichte darüber erzählen könnte, wie man vom Leben als Niemand zum größten Werbeplakat von Los Angeles wurde, mit all dem Guten und Schlechten, das das mit sich bringt. „Es ist die Hölle auf Erden, himmlisch zu sein“, sagt sie, und man kann nicht anders, als ihr zu glauben.

Folklore Und immer Fans ziehen es vielleicht vor, eine Seite aus Swifts Buch zu nehmen und in die Fantasie einzutauchen – sie werden am glücklichsten sein, wenn sie so tun, als würde das Album mit „Clara Bow“ beginnen. Die B-Seite, die als „Anthologie“-Version bezeichnet wird, fühlt sich weitaus eindringlicher und persönlicher an als die dramatischeren Bomben, die in dieser ersten 16-Track-Version verstreut sind. Einsamkeit und Isolation sind auf „I Look In People's Windows“ spürbar. Es gibt wunderschöne Streicher im verzweifelten „The Prophecy“ und im hervorragenden „The Albatross“, wobei letzteres am ehesten mit dem Titel des Projekts übereinstimmt. Metaphern wirken nicht klobig; Swift ist von ihren Beobachtungen und Überlegungen überzeugt.

Die beiden Hälften des Projekts könnten nicht widersprüchlicher sein, weshalb man sich leicht wundert, warum die Entscheidung getroffen wurde, sie zwar nicht alle zusammen, aber dennoch in jeder Hinsicht zusammen fallen zu lassen. Es gibt eine klare Trennlinie zwischen der Erzählung der chaotischen Implosion und dem sanften Wiederzusammensetzen, das später geschieht. Beim Streaming und für den weniger regelmäßigen Online-Hörer, der sich nicht um Mitternacht einloggt, um den ersten Tropfen Musik anzuhören, wäre es unmöglich zu sagen, dass die letzten 15 Titel ursprünglich nicht Teil des Plans waren. Es dauerte ganze zwei Stunden, bis sie bei diesem Projekt nicht existierten, und es wäre vielleicht besser gewesen, sie auf eine eigene Veröffentlichung zu verweisen, einen Neuzugang in der Familie der „Schwesteralben“. Folklore Und immer.

Um zu einer anderen Zeile zurückzukehren Mitternacht, der Großteil dieses Albums fühlt sich an, als hätte sich Taylor Swift im Labyrinth ihres eigenen Geistes verloren. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass sie sich irgendwann herauskämpfen wird – wir haben sie schon oft dabei gesehen.

Wesentliche Titel: „Clara Bow“, „Guilty As Sin?“ „Der Albatros“

