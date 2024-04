Diese Rezension ist Teil unserer Berichterstattung über das Sundance Film Festival 2024. Für den Kinostart in New York wurde es erneut veröffentlicht.

Die Tonhöhe: Es ist Sommer 2020 und Terry Goon (John Early) versucht einfach, sein Bestes zu geben. Er ist deprimiert, schlampig, ein schwuler Mann in Brooklyn, der den schmerzhaftesten Stadien des Twink-Todes erliegt. Sein Sugardaddy-Ehemann (Bobs Burger(John Roberts) ist mit einem afrikanischen Model durchgebrannt, das Partyhaus, in dem er lebt, fällt auseinander und er muss sich um seinen 19-jährigen Neffen Bahlul (Qaher Harhash) kümmern, ein bettlägeriges marokkanisches Model mit einer Beinverletzung dass alle von Terrys queeren Freunden glauben, dass er mit ihm schläft. Um diesem beschissenen Eisbecher das Sahnehäubchen aufzusetzen, kommen Terrys Leiden mitten in die frühen Tage der COVID-19-Sperren – als alle paranoid und einsam waren und mit einer aktiven Dose Lysol auf alles in Reichweite schwenkten.

Aber Bahluls Anwesenheit und das Eingreifen seiner treuen, aber zutiefst chaotischen Freundin Karla (Autorin/Regisseurin Theda Hammel) und der seltsamen, stummen Nachbarin Coco (Rebecca F. Right) gießen weiteres Öl ins Feuer für Terrys sich verschlechternden Geisteszustand. Fügen Sie noch einen süßen GrubHub-Lieferanten (Faheem Ali) und Karlas kulturbegeisterte Freundin (Amy Zimmer) hinzu, und Sie haben eine emotionale Krise, die kein Impfstoff heilen kann.

Goon-Höhle: Während in den letzten Jahren als direkte Folge der medizinischen und künstlerischen Einschränkungen von COVID-19 eine Vielzahl komödiantischer Küstenkomödien herauskamen (7 Tage, die Blase, wie sie endet), Stresspositionen ist das erste Stück, das sich wie ein echtes historisches Stück anfühlt. Indem Hammel die Grenzen ihres Mikrobudgets sinnvoll nutzt, konzentriert sie sich auf die Manie und Paranoia, die wir in diesem schrecklichen Jahr verspürten: Unsicherheit darüber, welche Maßnahmen uns tatsächlich schützten; Hallenüberwachung unserer und anderer Vorsichtsmaßnahmen; Wir sammeln Tugend aus unserer Isolation, auch wenn sie unsere Seelen tötet.

So viel von diesem Gefühl ist in Earlys manischer Version von Terry Goon verkörpert, einer Rolle, die sowohl direkt in die Schublade seiner frechen Comic-Marke passt als auch ein offensichtlicher Versuch ist, sich von diesen Etiketten zu lösen. Terry ist ein Verlierer, ein Mann, der offensichtlich nicht in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen, und der von lähmender Angst um jeden Aspekt seiner Existenz heimgesucht wird. Jeder Anruf oder jedes Klingeln an der Tür ist eine aktive Verletzung seiner Existenz, sei es ein weiterer seiner neugierigen Freunde, der versucht, einen Blick auf den heißen Schnuckel zu erhaschen, den er zu Gast hat, oder die widerwillige Verpflichtung, zur vereinbarten Zeit Töpfe und Pfannen zu schlagen, um das Gesundheitspersonal zu unterstützen.

Vergleichen Sie das mit Bahlul, der am wenigsten betonten Figur in Stresspositionen – Während Terry sich über alles Sorgen macht, denkt Bahlul ehrlich und gesund über seine Erziehung bei einer streng weißen muslimischen Mutter nach. Er reagiert neugierig und freudig auf Karlas Darstellung als Transfrau und hat selbst Freude daran, mit Geschlecht zu spielen. („Nicht jeder ist trans!“, ruft Terry Karla zu, nachdem er mehrere Versuche unternommen hat, Bahlul zum Übergang zu bewegen.) Es ist eine wunderbar zentrierende Darstellung in einem Film, der von wilden Charakteren und unerbittlichem Absurdismus in den Schatten gestellt wird.

Hallo zu meinem Spiegelbild: Apropos Karla, sie hat das Gefühl Stresspositionen' wahrer Protagonist, auch wenn der Film in seinen traumhaften neunzig Minuten von Terry zu Bahlul zu einer Vielzahl von Themen springt. Widersprüchliche und konkurrierende Voice-Overs überlagern die meditativeren Abschnitte des Films, die jeweils von unzuverlässigen Erzählern stammen – ein Verständnis dafür, wie uns die Lockdowns im Jahr 2020 oft dazu zwangen, nach innen auf unsere Vergangenheit zu blicken und uns zu fragen, ob dies ein Dreh- und Angelpunkt für das sein könnte, was wirklich wichtig ist.