FX's Willkommen in Wrexham hat seine enthüllt' Felsig-beeinflusster Trailer zur dritten Staffel der Dokumentarserie, die am 2. Mai Premiere hat.

Wie die Macher und Stars der Serie – Ryan Reynolds und Rob McElhenney – es ausdrückten: Willkommen in Wrexham Die Reise war bisher sehr ähnlich Felsig Serie. „In Rockig 1, er verliert. In Staffel 1 haben wir verloren“, sagt McElhenney im Trailer. „In Rockig 2, er gewinnt – in Staffel 2 haben wir gewonnen. Und jetzt sind wir in Staffel 3.“ Reynolds mischt sich dann ein: „Es wird eine sehr erschütternde, spannende Saison.“ Passenderweise wurde der Trailer von niemand Geringerem als „Eye of the Tiger“ von Survivor untermalt.

In der vierten Liga des englischen Fußballs (die aus bizarren Gründen League Two genannt wird) hat Wrexham AFC mit dem Ausstieg aus der National League sein größtes Ziel erreicht. Der Druck ist jedoch groß, nicht wieder in die fünfte Liga abzusteigen. Wenn alles gut geht, könnte sich Wrexham in der Zwischenzeit einen aufeinanderfolgenden Aufstieg in die League One (die dritte Stufe der Pyramide) sichern. Sie werden ihre Herausforderungen haben – der Trailer zeigt beispielsweise den verletzten Starspieler Paul Mullin –, aber wie immer bei Wrexham werden sie unerschütterliche Unterstützung von ihrer Legion von Fans in Wales und darüber hinaus haben.

Staffel 3 von Wrexham wird im Anschluss an die zweite Saison ein größeres Augenmerk auf die Frauenmannschaft von Wrexham richten, die nach einer ungeschlagenen Serie in der letzten Saison nun einen Vorsprung in der walisischen Adran Premier League hat. Während der gesamten Show erhalten wir tiefere Einblicke in die Männer- und Frauenmannschaften, in die Stadt Wrexham und natürlich in das Bestreben der Miteigentümer Rob und Ryan, die Ambitionen des Clubs am Leben zu erhalten. Erkunden Sie die Stadt und sehen Sie sich unten den Trailer zur dritten Staffel an.

Staffel 2 von Willkommen in Wrexham wurde letzten Herbst uraufgeführt – in unserem Rückblick nannten wir die Staffel ein „noch umfassenderes Porträt von Wrexham, Sport und Ambition“.