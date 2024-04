In einer Sekunde spielen Vampire Weekend einen 30-minütigen Jam von „Cape Cod Kwassa Kwassa“ mit Goose, in der nächsten holen sie Paris Hilton für eine Partie Cornhole heraus. Der zufällige Cameo-Auftritt des Reality-TV-Sternchens ereignete sich während des Überraschungsauftritts von Vampire Weekend am Samstagnachmittag im Coachella.

Zum Abschluss des Sets spielten die erfahrenen Indie-Rocker ein 15-minütiges Honky-Tonk-Mashup mit dem Titel „Cocaine Cowboys“, das Auftritte ihres eigenen Songs „Married in a Gold Rush“ neben Coverversionen von „All the Gold In California“ (Gatlin Brothers) beinhaltete Band), „Sin City“ (Flying Burrito Brothers), „Cumberland Blues“ (The Grateful Dead) und „Possum“ (Phish). Während des Medleys lud Vampire Weekend zwei besondere Gäste zu einer Partie Cornhole auf die Bühne ein: Hilton und einen Abraham-Lincoln-Imitator. Hilton ihrerseits sagte, sie habe seit ihrer Reality-Show Mitte der 2000er Jahre kein Cornhole mehr gespielt Das einfache Leben und verpasste prompt ihre beiden Versuche.

An anderer Stelle während ihres Coachella-Sets spielten Vampire Weekend „Classical“ und „Gen-X Cops“ aus ihrem neu veröffentlichten Album Nur Gott stand über unssowie klassische Hits wie „Diane Young“, „Cousins“ und „A-Punk“.

Vampire Weekend haben noch einige weitere Festivalauftritte geplant, bevor Anfang Juni ihre Welttournee richtig losgeht.