Anmerkung des Herausgebers: Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2021 veröffentlicht. Er wird heute im Lichte von Conans 61. Geburtstag (!) und der Premiere seiner neuen Max-Serie „Conan O'Brien Must Go“ erneut veröffentlicht.

Über 30 Jahre lang hat Conan O'Brien uns mit mehreren Late-Night-Shows unterhalten, die durch Stand-up-Auftritte, aufwändige vorab aufgezeichnete Segmente und absurde Sketch-Comedy für Lacher sorgen – ganz zu schweigen von seiner Fähigkeit, die Talente von Jordan hervorzuheben und hervorzuheben Schlansky, der vielleicht berühmteste Associate Producer im Fernsehen.

Hier sind unsere 15 beliebtesten Conan-Stücke aus den vergangenen Jahren, in keiner bestimmten Reihenfolge.

Der Slipnutz öffnet für Slipknot

Late Night mit Conan O'Brien03.09.05

Einige der lustigsten Teile von Conans Late-Night-Programmen basierten auf sehr einfachen (und manchmal liebenswert dummen) Ideen. Als Slipknot in der Show auftrat, stellte Conan The Slipnutz vor, eine alberne Comedy-Truppe, deren gesamter Auftritt daraus bestand, ein albernes Lied zu singen und auf Nüssen auszurutschen. Aber wie es Conan immer tut, ging er noch einen Schritt weiter und ließ The Slipnutz als Vorband für Slipknot bei einem echten Konzert auftreten. Die Reaktion des Meeres der Metalhead-Fans ist unbezahlbar. — Spencer Kaufman

Conan zwingt Jordan Schlansky, sein schmutziges Büro aufzuräumen

Conan10.01.14

Geben Sie es zu: Wir alle lassen unseren Arbeitsplatz manchmal etwas ungepflegt werden. Aber Ihr Büro ist wahrscheinlich nicht so unordentlich wie Conan Produzent Jordan Schlansky, dessen Chef ihn in einer Folge von 2014 als „grenzwertigen Hamsterer“ bezeichnete. Wie es jeder Gentleman tun würde, zog Conan einen professionellen Organisator hinzu, der ihn bei der Auseinandersetzung mit Jordans schlampigen Gewohnheiten unterstützte. Nach einer gut gemeinten Röstung machte sich das Trio an die Arbeit und sorgte für eine sehr zufriedenstellende Schnellreinigung von Jordans Büro. Keine Sorge – Jordans kostbares Glas Sauerkraut darf bleiben. — Abby Jones