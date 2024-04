Quentin Tarantino hat seinen kommenden Film aufgegeben, Der Filmkritiker, und plant nicht mehr, es zu schaffen. Jetzt macht sich der Regisseur wieder daran zu überlegen, was sein zehnter und letzter Film sein wird.

Die Nachricht wurde am Mittwoch bekannt und ungenannte Quellen bestätigten Tarantinos Kehrtwende. „Er hat einfach seine Meinung geändert“, berichtete Deadline. Quellen deuten darauf hin, dass er „seine Meinung geändert hat … (und) sich wieder ans Zeichenbrett begibt, um herauszufinden, wie der endgültige Film aussehen wird.“

Es wird sein großes Finale sein, Der Filmkritiker befand sich seit über einem Jahr in der Vorproduktion und hatte sogar große Namen wie Brad Pitt dabei (tatsächlich wollte Pitt seinen Film sogar wiederholen). Es war einmal in Hollywood Rolle, Cliff Booth, laut Der Hollywood-Reporter). Der Film sollte 1977 in Kalifornien spielen. Die Handlung handelte von „einem Mann, der wirklich lebte, aber nie wirklich berühmt war und Filmkritiken für eine Pornozeitung schrieb“.

Das „endgültige Film“-Element von Tarantinos nächstem Projekt ist eine selbst auferlegte kreative Entscheidung des Regisseurs. Seit Jahren erwähnt er, dass er sich vom Filmemachen zurückziehen will, in der Hoffnung, nicht als „kontaktlos“ wahrgenommen zu werden. Sobald er in den Ruhestand geht, wird er sich wahrscheinlich in ein Leben voller neuer kreativer Projekte wie Bücher, Fernsehen oder Bühnenproduktionen einleben.

Bevor er jedoch in den Ruhestand geht, muss er noch einen Film drehen … nur die Zeit wird zeigen, worum es geht. Sehen Sie sich in der Zwischenzeit unbedingt noch einmal unsere Rangliste der Tarantino-Filme vom schlechtesten zum besten an.