Die Polizei in San Antonio sagt, sie hätten „keine Beweise“ gefunden, die vorgeschlagen werden sollen King of the Hill Der Sprachschauspieler Jonathan Joss war Opfer eines Hassverbrechens.

Joss wurde am Sonntag nach einem Streit mit einem Nachbarn erschossen. In einer nachfolgenden Erklärung, die bei Facebook veröffentlicht wurde, behauptete Joss ‚Ehemann Tristan Kern de Gonzales, die Schießerei sei ein Hassverbrechen. Er behauptete, dass das Ehepaar während ihrer Zeit in der Nachbarschaft „regelmäßig von Personen belästigt worden war, die klar machten, dass sie unsere Beziehung nicht akzeptierten“ und sogar Drohungen erhalten hatten, dass ihr Zuhause in Brand gesetzt werden würde. Dieses Haus wurde tatsächlich Anfang dieses Jahres in einem Brand zerstört. Am vergangenen Wochenende kehrten Joss und De Gonzales nach San Antonio zurück, um ihre Post zu überprüfen, als ein Nachbar laut De Gonzales begann, „gewalttätige homophobe Unruhen auf uns zu schreien“, bevor er Feuer eröffnete und Joss tötete.

In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung sagte die Polizeibehörde von San Antonio jedoch „keine Beweise dafür, dass der (SIC) Mord an Mr. Joss mit seiner sexuellen Orientierung zusammenhängt.

Sigfredo Ceja Alvarez wurde verhaftet und wegen Joss ‚Mord angeklagt. Berichten zufolge gab er der Polizei zu, dass er Joss erschossen hat, aber ein Motiv wurde noch nicht eingerichtet. Laut einem Polizeibericht hatten die beiden anscheinend einen früheren Einlauf im Jahr 2024.

Mehrere Nachbarn sagten Ksat.com, dass Joss häufig mit Menschen in der Nachbarschaft in Streitigkeiten geriet, in denen er Probleme, Müll, Eigentum und Verkehr betrifft. Ein anderer Nachbar sagte jedoch News 4 San Antonio, dass Joss und De Gonzales regelmäßig von den Nachbarn belästigt wurden, „weil sie schwul waren“.

Entsprechend San Antonio Express-NewsDie Polizei wurde seit Januar insgesamt 74 Mal in Joss ‚San Antonio in San Antonio gerufen-darunter elf Antworten auf Störungen, neun für Schießereien, sechs für Brände, sechs Anrufe im Zusammenhang mit psychischen Gesundheit und fünf Wohlfahrtsprüfungen. Es gibt auch eine Diskrepanz, die die Ursache des Feuers umgibt, das Joss ‚Zuhause zerstörte. In einem früheren Interview mit dem San Antonio Express-NewsJoss selbst erklärte, dass der Feuer möglicherweise begonnen hat, nachdem er einen Grill im Haus angezündet hatte. „Ich sagte ihnen, es sei meine Schuld“, sagte er damals. „Sehr leicht hätte es wegen meiner Dummheit beginnen können.“

Joss sprach John Redcorn auf King of the Hill von Seasons 2 bis 13 und hatte in diesem Sommer Linien für die bevorstehende Wiederbelebung der Serie auf Hulu aufgenommen. Er spielte auch vor allem Chief Ken Hotate auf der NBC -Sitcom Parks und Erholung.

