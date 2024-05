Das Neueste Süd Park speziell für Paramount+, South Park: Das Ende der Fettleibigkeitist da und lässt seinen komödiantischen Zorn auf alle großen Akteure der Gewichtsverlustbranche los, von Ozempic und Mounjaro bis hin zu Popstar Lizzo und ihrer Botschaft der Körperpositivität. Lizzo ihrerseits hat offiziell auf die Witze reagiert.

Der Seitenhieb auf Lizzo erfolgt, als bekannt wird, dass ihre Persona eine billigere Alternative zu Ozempic ist, die zwar nicht zu einem tatsächlichen Gewichtsverlust führt, aber dafür sorgen kann, dass man sich „nicht mehr um sein Gewicht kümmert“. Cartman wird die Lizzo-Behandlung verschrieben, wobei sein Arzt empfiehlt, „fünfmal am Tag auf Lizzo zu hören“, bevor er warnt: „Ich fürchte, Sie müssen Lizzo für den Rest Ihres Lebens nehmen.“ Später in der Folge beklagt Cartman, dass „reiche Leute Ozempic bekommen, arme Leute Body Positivity.“

Als Reaktion auf die Witze war Lizzo jedoch stolz auf die Anspielung. In einem TikTok, das sie beim Anschauen der gefälschten „Lizzo-Medikation“-Werbung zeigt, antwortete sie: „Ich habe einfach das Gefühl, verdammt, ich bin wirklich diese Schlampe. Ich habe der Welt wirklich gezeigt, wie man sich selbst liebt und sich einen Dreck darum schert, bis zu dem Punkt, an dem diese Männer in Colorado wissen, wer zum Teufel ich bin, und es in ihren Cartoon packen, den es seit 25 Jahren gibt.“

Lizzo beendete das Gespräch mit einer inspirierenden Botschaft. „Ich bin wirklich diese Schlampe und ich zeige euch allen, wie man sich einen Dreck um alles schert, und ich werde euch weiterhin zeigen, wie man sich einen Dreck um alles schert“, erklärte sie, bevor sie einen Jingle sang, der vermutlich der gefälschte „Lizzo-Medikations“-Jingle basierend auf dem Ozempic-Jingle sein sollte, aber ehrlich gesagt viel mehr wie der „Oh oh oh O'Reilly“-Autoteile-Jingle klingt.

Sehen Sie sich unten Lizzos Reaktion auf die Witze an.

An anderer Stelle im Special Süd ParkTrey Parker und Matt Stone von ’s haben einen Witz darüber eingebaut, dass Lizzos Musik den Zuhörern „diabEARties“ und explosiven Durchfall aus den Ohren beschert, was sich ganz normal anfühlt. Es gibt auch eine Szene, die Die verlorenen Jungs.

Unterdessen steckt Lizzo immer noch mitten in ihren rechtlichen Schwierigkeiten, nachdem ihr Antrag auf Abweisung ihrer Klage wegen sexueller Belästigung abgelehnt wurde. Ihr Anwaltsteam legte gegen diese Entscheidung Berufung ein, und das Verfahren ist derzeit ausgesetzt.