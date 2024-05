Richard M. Sherman, der mit dem Oscar ausgezeichnete Songwriter, komponierte zusammen mit seinem verstorbenen Bruder Robert Musik für klassische Filme, darunter Mary Poppins, Tschitti Tschitti Bäng Bäng, Das DschungelbuchUnd Die vielen Abenteuer von Winnie Puuhist im Alter von 95 Jahren gestorben.

Im Laufe ihrer produktiven Karriere komponierten die Shermans über 1.000 Songs für mehr als 50 Filme und waren für mehr Filmmusiksongs verantwortlich als jedes andere Duo in der Filmgeschichte, so Plakatwand.

Zu den weiteren bemerkenswerten Filmmusiken ihrer Brüder gehörten Aristocats, Bettknöpfe und Besenstiele, Schweinchen Wilbur und CharlotteUnd Der Tigger-Film.

Darüber hinaus komponierten die Shermans „It's a Small World (After All)“ für die gleichnamige Attraktion im Disney-Themenpark und schrieben „You're Sixteen“, das später ein Nummer-1-Hit für Ringo Starr wurde.

Zu den Auszeichnungen der Shermans zählen insgesamt neun Oscar-Nominierungen (zweimal davon gewonnen), vier Grammy-Nominierungen (zweimal davon gewonnen) und 23 mit Gold oder Platin ausgezeichnete Alben.

Besonders hervorzuheben ist die Partitur des Duos für Mary Poppinsmit Kultsongs wie „A Spoonful of Sugar“, „Supercalifragilisticexpialidocious“ und „Chim Chim Cher-ee“, gewann bei der Oscarverleihung 1964 den Oscar für die beste Filmmusik, wobei „Chim Chim Cher-ee“ den Oscar für den besten Originalsong mit nach Hause nahm.

1968 erhielten die Shermans ihre dritte Oscar-Nominierung, da „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ in der Kategorie „Bester Originalsong“ in die Endrunde kam. Drei Jahre später erhielten sie zwei weitere Oscar-Nominierungen für ihre Arbeit an Bettknöpfe und Besenstiele: Beste Originalmusik und Beste Originalmusik, letztere für das Lied „The Age of Not Believing“.

2015 wurden die Brüder in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen.