Rätsel des Feuers Regisseur Weston Razooli sah sich Hayao Miyazakis Zeichentrickklassiker zum ersten Mal an Prinzessin Mononoke auf einem Laptop in seinem Internat. Selbst auf einer kleinen Leinwand entführte ihn der Film in eine seltsame und wundervolle Welt, eine Welt, die seine Arbeit seitdem immer wieder inspiriert. In dieser Folge von Der Funke ParadeRazooli erinnert sich an das magische Erlebnis und seine bleibenden Auswirkungen. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Razooli spricht darüber, wie er sich Hals über Kopf in die detaillierte Erzählung, die großartigen Animationen und die unvergessliche Spracharbeit verliebt hat. Genauso wichtig ist jedoch, wie sehr er die Stärke von Miyazaki und Studio Ghiblis Verhandlungstaktik im Umgang mit schwierigen Hollywood-Verleihern bewundert. „Disney hatte einen Deal mit Ghibli. Lange Zeit würden sie alle Ghibli vertreiben, aber Mononoke war zu düster für Disney, also übergaben sie es an Miramax, Harvey Wesinteins Firma“, erzählt Razooli. „Er wollte eine Tonne schneiden, und dann schickte Toshio Suzuki, Miyazakis Produzent, eine Notiz und ein Katana-Samurai-Schwert mit der Aufschrift ‚Keine Schnitte‘ an Weinstein. Was ich für das Coolste und Krasseste halte – so elegant, aber auch eine verdammte Hardcore-Bedrohung.“

Hören Sie, wie Weston Razooli eintaucht Prinzessin Mononoke

Moderator Adam Unze (Das Opus) erforscht Kreativität in all ihren Formen Die Spark-Parade indem wir Musiker, Künstler, Komiker und andere Kreative bitten, das einzelne kulturelle Werk zu teilen, das sie am meisten inspiriert hat. Ob es aus der Welt der Musik, des Films, der Komödie, der bildenden Kunst oder der Literatur kommt, wir alle haben etwas, das unsere eigenen kreativen Wünsche weckt. An Die Spark-Paradeoffenbaren die Gäste das einzelne Kunstwerk, das in ihnen das Feuer der Schöpfung entfacht.