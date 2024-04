Folgeist Basswoche geht weiter mit unserer neuesten Ausgabe von Crate Digging. In dieser Session stellt die Bassistin und Singer-Songwriterin Blu DeTiger die 10 Alben vor, die ihrer Meinung nach jeder Bassist besitzen sollte. Schauen Sie sich unsere Liste der 100 größten Bassisten, unsere Zusammenfassung der 50 größten Basslinien aller Zeiten und mehr an Listen, von Künstlern erstellte Inhalte, Spiele und mehr.

Bei einem Blu DeTiger-Song ist der Bass nie ein Hintergrundinstrument. Wenn Sie mit Blus Melodien nicht vertraut sind, haben Sie sie vielleicht als Session-Musikerin bei herausragenden Songs von Chromeo, Bleachers, FLETCHER, The Knocks, Claud und Nasty Cherry spielen hören. Jetzt mit ihrem lang erwarteten Debütalbum Alles, was ich jemals will, ist allesBlu steigert ihren Status nicht nur als Bassistin, sondern auch als Autorin müheloser Popmusik, Funk- und Disco-Kennerin und erstklassige Vibe-Kuratorin.

Sie bewundert die Großen – jeder Bassist auf ihrer Auswahl der 10 wichtigsten Alben hat es auf unsere Liste der 100 größten Bassisten aller Zeiten geschafft – und hat ihr ganzes Leben lang aus ihren Spielbüchern gelernt. Während unseres Gesprächs erwähnt Blu DeTiger, dass sie eine College-Arbeit über Larry Graham geschrieben hat, von dem Bild von Bootsy Collins mit seinem charakteristischen sternförmigen Bass besessen war und seit Jahren versucht, eine so gute Basslinie wie Bernard Edwards von Chic zu schreiben.

Auch wenn Blu DeTiger große Wertschätzung für die Low-End-Vergnügungen der Vergangenheit hat, behält sie die Zukunft im Blick und serviert Klassiker nach Klassikern Alles, was ich jemals will, ist alles – vom hüpfenden Funk von „Cut Me Down“ bis zum drunter und drüber rasanten Tempo von „Latency“. Angesichts ihrer Herkunft als Session-Bassistin und der Menge an Musik, die sie im Vorfeld ihres Debüts herausgebracht hat, hat es für Blu lange gedauert. Das Album ist souverän, selbstbewusst und eindeutig Blu DeTiger.

Unten finden Sie Blu DeTigers Liste der 10 Alben, die ihrer Meinung nach jeder Bassist (oder Musikliebhaber) besitzen sollte, einschließlich Chic, D'Angelos Voodoound Meshell Ndegeocellos Plantagen-Schlaflieder. Den Rest der Bass-Bastion-Inhalte dieser Woche können Sie sich hier auch ansehen.