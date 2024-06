Anhören über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Richard Linklater und Adria Arjona sprechen mit Kyle Meredith über ihren neuen Film Hit Maneine unglaubliche wahre Geschichte über einen spießigen Professor, der sein verborgenes Talent als falscher Auftragsmörder entdeckt – eine Situation, die natürlich ziemlich chaotisch wird. Hören Sie sich das Interview oben an oder wo immer Sie Ihre Podcasts erhalten, und sehen Sie sich das vollständige Interview unten an.

Linklater – der ikonische Autor und Regisseur hinter Filmen wie Benommen und verwirrt, Vor SonnenaufgangUnd Kindheit — erklärt, warum ihm diese Geschichte seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr aus dem Kopf geht. Er erzählt weiter, wie er mit dem Star des Films, Glenn Powell, zusammenkam und wie er den Soundtrack des Films zusammengestellt hat, der eindeutig in New Orleans angesiedelt ist.

An anderer Stelle erklärt Arjona ihre Herangehensweise an ihre Rolle in Hit Man als Powells Geliebte, ihre Chemie mit ihrem Co-Star auf der Leinwand und wie es aus Sicht eines Schauspielers ist, mit Linklater zu arbeiten. Sie taucht in das Moodboard ein, das sie für die Rolle erstellt hat, bevor sie ihre Beteiligung an Zweimal blinken und die nächste Saison von Andor.

Hören Sie Richard Linklater und Adria Arjona im Gespräch über Hit Man und mehr in der neuen Folge, oder sieh sie dir unten auf YouTube an. Verfolge unbedingt Kyle Meredith mit … auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform, um über alle neuen Folgen auf dem Laufenden zu bleiben. Bleiben Sie außerdem über alle unsere Serien auf dem Laufenden, indem Sie dem Consequence Podcast Network folgen.