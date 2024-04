Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Scoot McNairy trifft sich mit Kyle Meredith, um über seinen neuen Film zu sprechen. Blut gegen Staub, ein düsteres Krimidrama, in dem er einen Handlungsreisenden spielt, der auf einen dunklen und gefährlichen Weg gelockt wird. Hören oben oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Die Narcos: Mexiko Der Schauspieler erklärt, wie er an die Jedermannfigur herangegangen ist, die er verkörpert Blut gegen Staub, lehnt sich an die inhärente Verzweiflung der Figur an und konzentriert sich auf Momente der Stille. Sein Szenenpartner und Co-Star Kit Harington, der die wichtigste korrumpierende Kraft des Films darstellt, half McNairy dabei, sich eine solche Rolle zu sichern.

McNairy achtet auch darauf, dem Rest der Besetzung ebenfalls Blumen zu überreichen und lobt seine Schauspielkollegen Josh Lucas, Stephen Dorff und Ethan Suplee. Nachdem er all die wunderbaren Menschen kennengelernt hatte, für die er arbeiten durfte Blut gegen StaubAnschließend blickt er auf seine zukünftigen Kooperationen, wie James McAvoy Sag nichts böses oder Amy Adams für Nachtschlampe.

Hören Sie zu, wie Scoot McNairy es erkundet Blut gegen Staub und mehr oben, oder schauen Sie sich das Interview unten an. Um über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben KMW, Folgen Sie auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; und bleiben Sie über alle unsere Serien auf dem Laufenden – einschließlich unserer neuen Comedy-Serie Lange nicht gesehen – indem Sie dem Consequence Podcast Network folgen.