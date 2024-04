Nachdem Kid Cudi am zweiten Sonntag des Coachella-Wochenendes in letzter Minute hinzugekommen war, wurde sein Auftritt abgebrochen, als er von der Bühne in die Fotogrube sprang und sich anschließend den Fuß brach.

Cudi kehrte am Sonntag um 17:10 Uhr mit seinem Coachella ins Sahara-Zelt zurück, wo er 2019 spielte, und begann schnell, mehrere Titel seines Albums von 2023 durchzugehen INSANO und seine Fortsetzung im Jahr 2024, INSANO (NITRO MEGA). Als er jedoch den nostalgischeren Teil seines Sets erreichte, ging es schief; Während einer Aufführung von David Guettas „Memories“ sprang Kid Cudi von der Bühne und landete mit dem Knöchel unter ihm.

Nach dem Sturz – der auf jeden Fall schmerzhaft aussah – konnte Cudi nicht mehr stehen und musste hinter die Bühne gehoben werden. Das Set endete und Cudi wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er getwittert ein Update heraus: „Hey Leute, ich habe mir heute bei der Show den Fuß gebrochen“, schrieb der Rapper auf Twitter. „Ich verlasse gerade das Krankenhaus. Ich habe mir noch nie einen Knochen gebrochen, also ist das alles ein bisschen verrückt. Ich möchte Ihnen allen für Ihre Sorgen und guten Wünsche danken!! Ich liebe euch alle, Mann. Ich hörte euch noch immer toben, als ich hinter der Bühne war. Hat mich zum Lächeln gebracht.“ Sehen Sie sich unten die von Fans aufgenommenen Aufnahmen von Cudis Sturz an.

Kid Cudi war der Überraschungsgast von Weekend 2, während Weekend 1 mit einem Überraschungsauftritt von Vampire Weekend verwöhnt wurde – der Paris Hilton und einen Abraham-Lincoln-Imitator mitbrachte, um Cornhole auf der Bühne zu spielen. Besuchen Sie noch einmal unsere Fotogalerie von Coachella Weekend 1.

In der Zwischenzeit heilt Kid Cudis Fuß hoffentlich schnell, denn er wird 2024–2025 an der Seite von Pusha T auf eine große Tournee gehen. Die „Insano World Tour“ startet am 28. Juni in Austin; Holen Sie sich hier Tickets für alle seine bevorstehenden Tourdaten.