Aufpassen Rebellenmond Mit eingeschalteten Untertiteln ist es ein wildes Erlebnis. Zack Snyders zweiteiliges Science-Fiction-Epos enthält viele Elemente und entführt den Zuschauer in eine weit entfernte, von Konflikten geprägte Zukunftswelt. Damit Sie jedoch nicht denken, dass irgendein Element, das Sie sehen, nur zufällig da ist, deuten die Untertitel oft auf eine größere Tiefe des Weltaufbaus hinter den Kulissen hin.

Das erste Lebewesen, das wir in Teil 1 sehen, ist nicht nur ein außerirdisches Pflugpferd – (Uraki wiehert und schnaubt), verrät uns die Bildunterschrift. In Teil 2 bekommen wir ein kleines Lied von Djimon Hounsou, oder wie die Überschrift erklärt, (Titus singt in Fon). Und eine Schlüsselwaffe sticht nicht einfach in jemanden hinein: (Kryptische Klingentriller)sehen wir auf dem Bildschirm.

Was ist eine „Krypteian-Klinge“? Keine Ahnung, aber die Antwort liegt wahrscheinlich irgendwo auf Zack Snyders Festplatte, wo man sich vorstellen kann, dass eine ganze Geschichtenbibel voller Details existiert, um sein seltsames Science-Fiction-Universum aufzubauen. Es ist theoretisch beeindruckend zu wissen, dass all diese Details existieren, dass Snyder die Sprache eines unterdrückten Volkes entwickelt hat oder sich die Namen für alle Planeten ausgedacht hat, die von der bösen Zivilisation namens Mutterwelt beherrscht werden. Für den zufälligen Betrachter sind diese Details jedoch bedeutungslos.

Und wenn ein neues Science-Fiction-Franchise gefällt Rebellenmond Versuche, in der Popkultur durchzustarten, müssen zunächst nur Gelegenheitszuschauer sein, die von der Prämisse, dem Genre oder dem beteiligten Talent genug fasziniert sind, um zuzuschauen. Wenn das besagte Franchise Glück hat, werden diese Gelegenheitszuschauer zu Gelegenheitsfans, vielleicht sogar zu der Sorte hingebungsvoller Anhänger, die Wert darauf legen, sich daran zu erinnern, was für eine Klinge es war, die den Stich gemacht hat. Aber Rebellenmond Ich habe nicht das Gefühl, dass es in dieser Hinsicht Glück bringen wird.

Stattdessen dient Snyders Weltraumoper vor allem als Erinnerung daran, dass das Genre der Weltraumoper nicht leicht zu erobern ist, insbesondere wenn man bedenkt, was bisher passiert ist. Rebellenmond macht sich nicht die Mühe, einen Eröffnungsvortrag zu machen, in dem die Fakten dieser Welt in kräftigem Gelb dargelegt werden – stattdessen erzählt Anthony Hopkins die Geschichte einer Galaxie mit unsicheren politischen Bedingungen, die auf die Ermordung einer unsichtbaren königlichen Familie folgt.

Von da an konzentriert sich der Film in seinen ersten Minuten auf die Gründung der einfachen Bauerngemeinde Veldt, wobei Corey Stolls kühne Leistung und verwirrende Akzentuierung den einzigen wirklichen Funken Leben bieten; Kora von Sofia Boutella, unsere angebliche Protagonistin, kann als Protagonistin überhaupt keine Wirkung erzielen. Kora ist eine Figur, die viele Geheimnisse birgt, was dank Snyders Regie bedeutet, dass sie dem Zuschauer nichts bietet, mit dem er sich beschäftigen kann – eine Eigenschaft, die so ziemlich jeden anderen in diesen Filmen mit beträchtlicher Kinozeit auszeichnet, sogar die vielseitige Bande von Kora Krieger wurden rekrutiert, um Kora und ihrem treuen Kumpel Gunnar (Michiel Huisman) zu helfen.