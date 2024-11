Samstagabend Live Ich hatte gestern Abend (9. November) etwas Spaß auf Kosten von Hair Metal. In einem Sketch mit dem Titel „Sex Rock CD“ war der Moderator der Folge, der Komiker Bill Burr, zu sehen, der sich nach den Tagen der „rockigen Melodien über schnelles Leben, junges Sterben und Sex“ sehnt.

In dem Sketch spielt Burr einen Vater, der in der Garage an seinem Motorrad arbeitet, als sein jugendlicher Sohn (gespielt von New SNL Darsteller Emil Wakim kommt herein und ist überwältigt von dem Gitarrenrock, den sein Vater gerade hört, und ruft: „Whoa, was ist das für eine Musik?“ So etwas habe ich noch nie gehört.“

Holen Sie sich hier Tickets für Bill Burr

„Das ist echte Musik aus meiner Kindheit“, antwortet Burrs Charakter. „Kein Autotune, kein Mumble-Rap, nur Musiker.“ Der Sohn fragt dann: „Wie hieß es?“, worauf der Vater antwortet: „80er-Jahre-Sexrock!“

Von dort aus stellt der Vater seinem Sohn die „beste“ dieser Bands, Snake Skin, und die neue Compilation-CD vor. Das Beste aus Schlangenhaut: Kings of Sex Rock.

Dann können wir Snake Skin in Aktion sehen, gespielt von den Darstellern Andrew Dismukes (Lead-Gesang), Sarah Sherman (Bass) und James Austin Johnson (Gitarre). Sie spielen Lieder wie „Nah-Nah Train“, eine Anspielung auf Ozzy Osbournes „Crazy Train“, aber mit suggestiven Texten wie: „Dein Nah-Nah ist ein Zug/ Und ich bin der Passagier/ Ich werde mit deinem Nah-Nah fahren/ Es ist eine holprige Fahrt/ An Bord deines Nah-Nah.“

Weitere Lieder waren „Havin‘ Sex on an Escalator (Sex-Scalator)“ und „Tear It Down“, sehr zum Leidwesen des Sohnes, der zu seinem Vater sagt: „Wow, Papa, das war scheiße!“

Von da an beginnt der Vater, seinen Musikgeschmack zu überdenken, allerdings nicht bevor er Werbung macht Das Beste aus Schlangenhaut wieder.

Beobachten Sie die SNL Unten finden Sie eine Skizze zur „Sex Rock CD“, und Sie können Bill Burr später in diesem Monat auf einer Westküstentour erleben (Tickets hier kaufen).