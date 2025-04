Willkommen zurück in Crate Digging, unsere wiederkehrende Feature -Serie, in der Künstler die Musikgeschichte auf der Suche nach Alben erforschen, die alle Musikfans kennen sollten. In dieser Ausgabe empfiehlt der Puppgitarrist Steve Sladkowski 10 großartige kanadische Alben.

Oh, Kanada, Amerikas freundlicher Nachbar im Norden, der in der frühen Periode von Trumps zweiter Amtszeit, insbesondere in der frühen Zeit von Trumps zweiter Amtszeit. Das ist bei uns, Jungs – tut mir leid, dass es um das ist. Zum Glück, wie von Welp Wer wird sich um die Hunde kümmern?Das verwirrende Tarifsituationen und die Bedrohung durch Annexion haben kanadische Handlungen noch nicht daran hindern, ihre wundervolle Kunst hier in den USA mit uns zu teilen.

Apropos von Wer wird sich um die Hunde kümmern? Und die neu entdeckte Ebene des kanadischen Stolzes – Ellbogen hoch, wie Mike Myers anwies -, stiegen wir mit dem PUP -Gitarristen Steve Sladkowski auf das Horn, um mehr über 10 essentielle kanadische Alben zu erfahren, von denen wir glauben, dass wir alle hören sollten. Sie wissen, dass wir in die Kultur eintauchen, nur für den Fall, dass wir herausziehen müssen, was ich als „Plan C“ bezeichnete, herausholen müssen.

Nach einem Check-in, wie es seiner March Madness-Klammer ging (als wir uns inmitten der NCAA-Basketball-Playoffs angeschlossen haben) und eine kurze Zusammenfassung darüber, wie der Eröffnungsschlitz von PUP auf der Abschiedstour von Sum 41 ging, detaillierte Sladkowski detaillierte 10 Projekte, mit denen Sie sich einen Hockey-Stick und einen Hockey-Stick und einen Horts-Horton-Stab aufnehmen möchten. Sladkowski rechnet auf dem Weg vor allem mit den eigenen problematischen Aspekten Kanadas, die die Kultur seines Heimatlandes sofort feiern und wann und wie diese Kultur zu kurz kommt.

„Muss ich zu einigen davon 25% hinzufügen?“

Zumindest im Moment sind die Musikempfehlungen zumindest im Moment zariffrei. Schauen Sie sich alle Picks von Steve Sladkowski von Pupps Picks an, die Aufzeichnungen von Ikonen wie Neil Young und Joni Mitchell, Indie -Favoriten wie den Schwächern und beschissenen, die obligatorische tragisch hip -Eingliederung und vieles mehr enthalten.

