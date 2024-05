Stray Kids betreten den Raum für ein Interview und gehen dabei so an viele Dinge heran – als völlig einheitliches, leicht chaotisches Team.

HAN fragt nach dem Mikrofontyp, den wir verwenden, und wie man den Markennamen ausspricht. Lee Know hebt Seungmin hoch, in der Hoffnung, dass er mit ihm den Platz tauscht. Hyunjin und Felix streiten sich spielerisch und wechseln zwischen Koreanisch und Englisch hin und her.

Die Mitglieder des achtköpfigen Teams, ergänzt durch Anführer Bang Chan, Rapper Changbin und den jüngsten IN (der den ganzen Tag zu lächeln scheint), hatten eine besonders arbeitsreiche Woche. Während sie sich auf das Interview vorbereiten, erzählen sie fröhlich von den Höhepunkten ihres ersten Besuchs bei der Met Gala, wo sie als erste K-Pop-Gruppe, die vollständig auftrat, für Gesprächsstoff sorgten.

Es war auch ein langer Interviewtag, als wir uns trafen, zufälligerweise am Vorabend der Veröffentlichung einer rein englischen Single mit Charlie Puth namens „Lose My Breath“, aber wenn sie erschöpft sind, sieht man es ihnen nicht an. Das fast ständige, sich überschneidende Geplauder scheint sowohl für sie als auch für ihre Mitarbeiter ein vertrautes Hintergrundgeräusch zu sein.

„Wir haben nicht nur an einem Song gearbeitet“, erzählt Bang Chan kryptisch über ihre Zeit bei der Arbeit an „Lose My Breath“ im Republic Records Studio in New York. In den letzten Wochen haben die Mitglieder (zusammen mit ihrem Met Gala-Mitarbeiter Tommy Hilfiger) leichte Gesprächs-Teaser für neue Musik, eine neue Tour und neue Inhalte auf der ganzen Linie veröffentlicht. In all ihrer Freizeit bereiten sich die Mitglieder darauf vor, als Headliner bei Lollapalooza in Chicago aufzutreten, worüber sie vorerst noch Stillschweigen bewahren. „Wir werden Dinosaurier und Haie haben“, scherzt Bang Chan. „Haie mit Laser“, bestätigt Felix.

Da sowohl der Sommer als auch dieser Headliner-Gig am Horizont auf sie warten, vertiefen sich die Mitglieder in Erinnerungen an die Sommer ihres Lebens, erstellen eine Playlist mit Stray-Kids-Sommerliedern und kündigen weiterhin die neue Musik an, die für 2024 am Horizont steht. Sehen Sie sich das an Das vollständige Interview finden Sie oben – oder, wenn Sie Probleme beim Zugriff auf den Player haben, können Sie sich das vollständige Interview auf YouTube ansehen.