Beetlejuice ist zurück: Der erste offizielle Trailer für Käfersaft Käfersaft ist da. Sehen Sie es sich unten an.

Dient als Fortsetzung des Films von 1988 Käfersaftder Film wurde vom Originalregisseur Tim Burton produziert und soll am 6. September in die Kinos kommen. Im Film sind auch mehrere Schauspieler aus dem Original von 1988 wieder dabei, darunter Winona Ryder als Lydia Deetz und Catherine O'Hara als Delia Deetz sowie Michael Keaton als Mr. Juice höchstpersönlich.

Zu den neuen Darstellern gehören unterdessen Jenna Ortega als Lydias Tochter Astrid, Monica Belluci als Beetlejuices Frau und Willem Dafoe als Geisterdetektiv Wolf Jackson.

Der Film zeigt, wie Delia und Lydia nach dem Tod von Charles Deetz (im Originalfilm von Jefffrey Jones gespielt) in ihr Haus in Winter River, Connecticut, zurückkehren. Lydias Tochter Astrid entdeckt bald das Modell von Winter River auf dem Dachboden und sagt gegen den Willen ihrer Mutter dreimal Beetlejuices Namen.

Beetlejuice Beetlejuice wurde ursprünglich mit einem kurzen Teaser angekündigt, der bereits im März veröffentlicht wurde. Eine Fortsetzung von Käfersaft ist seit Anfang der 90er Jahre in Arbeit und Käfersaft Käfersaft landete für einen langen Zeitraum in der Entwicklungshölle. Brad Pitts Plan B Entertainment beteiligte sich 2022 gemeinsam mit Warner Bros. an der Produktion der Fortsetzung, und das Projekt wurde 2023 gedreht und fertiggestellt.