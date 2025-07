Justin Bieber hat viel zu tun. Einmal ein Teenager -Herzschlag, hat der Superstar -Sänger mit seinem verändernden öffentlichen Image gekämpft, seit er aus seiner jugendlichen Bosheit in einen Erwachsenen ausgewachsen ist und versucht, sein eigenes kompliziertes Leben zu steuern. Allein in den letzten Monaten haben Zuschauer Biebers Lebensstil von seiner Beziehung zu seiner Frau Hailey bis hin zu seiner körperlichen und geistigen Gesundheit bis hin zu seiner Tendenz, sich in die schwarze Kultur einzutauchen, sezieren. Mit BEUTEBieber spricht alle oben genannten sowohl direkt als auch indirekt an.

In erster Linie möchte Justin Bieber unten sein. Er hat während seiner gesamten Karriere genauso viel zum Ausdruck gebracht, am deutlichsten auf dem Zusammenstellung von R & B -Album Zeitschriften Veröffentlicht im Jahr 2013. Während dieses Projekt von dem Slick, sinnlichen R & B der 90er Jahre beeinflusst wurde, einschließlich der Werke von R. Kelly, Jon B., und Dru Hill. BEUTE basiert auf dem popinfundierten R & B der 80er Jahre. Auf Tracks wie dem Album-Opener „All I Can Take“ und der „Human Nature“-inspirierte „erste Platz“, tippt Bieber in seinen inneren Michael Jackson. Die Sonic -Elemente selbst kombiniert mit Biebers sehnsüchtigen Texten in vertrauten Momenten verletzlicher Ausdruck. „Diese Symptome meiner Sensibilität/ fühlt sich persönlich an, wenn niemand zuhört“, singt er auf „Alles, was ich nehmen kann“.

Musikalisch und lautstark ist es eine Wahl, sich mit dem König des Pops auszurichten, und es ist absichtlich. Die beiden Industrie -Giganten begannen ihre Karriere jung, wurden größer als geschnittenes Brot, gingen durch den Wringer der öffentlichen Meinung und plädierten schließlich um das Verständnis desselben Publikums, das sie einst aufhob. BEUTE Klingt so, als wäre Bieber sowohl verärgert mit dem Kommentar als auch bereit, seine Situation zu beleuchten.

„Es trifft nicht an Sie, dass ich im Geschäft stehe, oder?“ Seine dünne Sprachanfragen in einem Clip auf dem Album, der inzwischen The Aave Shot Heard ‚Round the World zu sehen war. Durch eine Reihe außerhalb von Platz Sketchen mit Social-Media-Comedian Druki enthüllt Bieber, dass er sich von Außenstehenden bewusst ist. „Und so fragen die Leute immer, ob es mir gut geht. Und das beginnt mich wirklich zu wiegen.“

Durch diese Vignetten macht Justin Bieber deutlich, dass er kein Affe in einem Zoo ist. Er ist sich über die Gespräche, die Witze und die Meme sehr bewusst und entscheidet sich dafür, sie zu beteiligen. „Deine Haut weiß, aber deine Seele schwarz, Justin. Ich verspreche dir, Mann“, teilt Druki auf „Soulful“. Auf die Justin höflich antwortet: „Danke.“ Es ist ein Austausch außerhalb des Hands, der sich unangenehm anfühlt, wenn auch nicht etwas beleidigend, in dem Sinne, dass weiße Künstler oft als verdiente Vertreter der schwarzen Erfahrung getauft werden, weil sie sich künstlerisch oder kulturell präsentieren. Während dieser Moment satirisch grenzt, beleuchtet er Justins Vorliebe, in der schwarzen Gemeinschaft Zuflucht zu finden – was ihn fast immer mit offenen Armen akzeptiert.

https://www.youtube.com/watch?v=si5_flpnh-u

Justin Bieber ist nicht der erste, und er wird auch nicht der letzte, weiße Künstler sein, der zum figurativen Cook-Out eingeladen wurde. Bieber beugt sich in seine Beziehungen zu Hip-Hop-Künstlern auf dem Album und balanciert den abgespeckten Sound, der sonst dominiert BEUTE. Seine jüngste Bestie, sexyy Red, erscheint auf der neuen ausgabe beeinflussten „Sweet Spot“. Der St. Louis-Rapper liefert ihren erwarteten Geschmack von Texten („Put It auf mich, Baby, oh ja, es war überfällig/ er gon ‚tu was ich sage, weil sexyy das Hoochie-Coo hat“) und Bieber tut sein Bestes, um sie lautstark um sie zu tanzen. Das Ergebnis ist ein ungleichmäßiges Lied, das fast ausschließlich davon abhängt, dass Justin Bieber und sexy Red neu entdeckte BFFs sind – sehen Sie alle! – und sie wollten einfach etwas zusammen machen. In einem besonders nervigen Moment endet Reds Vers mit einer faulen wiederholten Bar, und Bieber muss sich konzertierte Anstrengungen bemühen, um das Lied wieder zu verbinden. Es ist lustiger, ihre Beziehung auf Wachs zu hören, als sie sein soll.