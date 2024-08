Es stellt sich heraus, dass das noch nicht alles von Ted Lasso war.

Laut Deadline arbeitet Apple TV+ an einer vierten Staffel der beliebten englischen Fußballkomödie. Der Streamer hat kürzlich die Optionen für drei Hauptdarsteller – Hannah Waddingham (Rebecca Walton), Brett Goldstein (Roy Kent) und Jeremy Swift (Leslie Higgins) – übernommen und es wurden Vorbereitungen für die Eröffnung eines Autorenraums getroffen.

Deadline weist darauf hin, dass Ted Lasso Star und Co-Creator Jason Sudeikis hat noch keinen Vertrag abgeschlossen, aber es ist unwahrscheinlich, dass Apple TV+ „ohne seine Zustimmung“ mit der Entwicklung einer vierten Staffel begonnen hätte. Es wird erwartet, dass Apple auch neue Verträge abschließt, um Brendan Hunt (Coach Beard) und Juno Temple (Keeley Jones) zurückzubringen.

Apple TV+ hofft angeblich, mit der Produktion der vierten Staffel von Ted Lasso Anfang 2025.

Sudeikis hatte bereits angedeutet, dass Staffel 3 Ted Lassoletzte Staffel. „Die Geschichte, die ich kenne, ist die, die ich erzählen wollte, und das ist die, die wir mit Hilfe zahlreicher Menschen vor und hinter der Kamera erzählen“, sagte Sudeikis Wöchentliche Unterhaltung im Jahr 2022. „Die Geschichte, die erzählt wird – dieser Handlungsbogen über drei Staffeln – ist eine, die ich sehe, kenne und verstehe. Ich bin froh, dass (Apple TV+) bereit ist, für diese drei Staffeln zu zahlen.“ Bis zu diesem Zeitpunkt fühlte sich das Finale der dritten Staffel sicherlich wie das Ende der Serie an.

Allerdings hat Sudeikis eine vierte Staffel von Ted Lassound andere Darsteller haben ihren Wunsch geäußert, die Show weiterlaufen zu lassen. Letzten Monat sagte Co-Creator Bill Lawrence, die Entscheidung liege ganz bei Sudeikis und erklärte: „Als Fans würden wir alle töten, wenn es wieder losgehen würde, aber alle würden dasselbe sagen, nämlich: Was auch immer Jason tun möchte und was auch immer seine Entscheidung ist, wir sind alle dabei.“

„Er ist nicht nur der Star, sondern auch der Chefautor und außerdem der Typ, dessen Leben komplett umgekrempelt werden muss und der mit kleinen Kindern in ein fremdes Land ziehen muss“, fuhr Lawrence fort. „Das ist eine große Sache. Wenn also jemand als Fan sagt: ‚Oh, das wird wieder passieren‘, raste ich aus. Als Partner bin ich für alles zu haben, was er tun möchte.“

Sie können vergangene Folgen von Ted Lasso auf Apple TV+ hier.