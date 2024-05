Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Tiffany Boone, Alessandro Nivola und PJ Byrne sprechen mit Kyle Meredith darüber Die große Zigarre, die neue limitierte Apple TV+-Serie über eine gefälschte Filmproduktion, die Black Panthers und einen ausgeklügelten Fluchtplan nach Kuba. Zuhören Sehen Sie sich die neue Folge oben an oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Die Schauspieler diskutieren, wie die Serie eine oft vergessene Seite der Black Panthers präsentiert und sich dabei auf die Gemeinschaftsarbeit von Huey P. Newton konzentriert. Nivola unterhält sich dann darüber, wie sie aus Warren Beattys Auftritt in schöpft Shampoo, während Boone in den Spaß eintaucht, an einem Stück aus den 70er-Jahren zu arbeiten. Byrne gibt außerdem Einblicke in eine bestimmte Episode, die seine Fähigkeiten als Schauspieler auf die Probe stellte.

Die große Zigarre wird jetzt auf Apple TV+ gestreamt. Sehen Sie sich unten eine Vorschau der Serie an.