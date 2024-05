Der 1%-Club ist insofern eine einzigartige Spielshow, als es darum geht, eine ganz bestimmte Art von Intelligenz zu testen. Während Gefahr fordert das Allgemeinwissen von Trivia-Nerds und heraus Schicksalsrad Der neue britische Import von Patton Oswalt spielt mit Buchstaben und Redewendungen und präsentiert Rätsel, die auf Vernunft und Mustererkennung basieren.

„Es geht definitiv nicht darum, an welche Fakten Sie sich erinnert haben und welche Sie wieder aufgeben können“, sagt Oswalt Folge. „Jede Frage ist im Moment für sich, und man muss versuchen, sie mit ihrer Logik zu ergründen. Das ist wirklich toll.“

Jede Episode der Show beginnt mit 100 Teilnehmern, die im Laufe des Spiels ausscheiden, wenn sie eine der immer schwieriger werdenden Fragen falsch beantworten. (Jeder Teilnehmer erhält einen „Pass“, um eine Runde zu überspringen, falls er möchte – etwas, das sich später im Spiel als nützlich erweisen kann, wenn er es in die Endrunde schafft.) Die letzte Frage wird nur von einem Prozent der Teilnehmer beantwortet Land wäre in der Lage, richtig zu antworten – was bedeutet, dass alle Gewinner somit in den Titelclub aufgenommen werden.

Wenn das nach einer schwierigen Herausforderung klingt, wissen Sie, dass Oswalt Verständnis dafür hat: „Vor jeder Show gingen wir die Fragen durch, und ich kam nie über die 60-Prozent-Frage hinaus. Ich habe kein sehr logisches Gehirn. Ich habe eine Menge seltsamer Kleinigkeiten, aber geistig leichtfüßig sein? Nicht so gut.“

Während der Komiker schon zahlreiche Preisverleihungen moderiert hat, Der 1%-Club ist Oswalts erstes Mal, dass er eine Spielshow moderiert – tatsächlich sagt er: „Ich habe nie daran gedacht, eine Spielshow zu machen. Aber sie haben mir diesen Vorschlag und eine Reihe von Folgen der ursprünglichen BBC-Version geschickt, und es war großartig. Ich liebte das Format, ich liebte die Energie, die darin steckt, und am Ende hat es eine Menge Spaß gemacht.“

Wenn Sie neugierig sind: Preisverleihungen und Spielshows unterscheiden sich hinsichtlich der Anforderungen, die sie an den Gastgeber stellen, erheblich. „Das Einzige, was ähnlich ist, ist, dass man da ist, um die Dinge am Laufen zu halten, wenn die Energie nachlässt. Wenn bei einer Preisverleihung jemand herauskommt und alles richtig macht, versucht man nicht, dem zu folgen, aber wenn jemand herauskommt und es einen Tiefpunkt gibt, dann kommt man heraus und versucht, (das Publikum) wieder aufzumuntern und den nächsten zu geben Person eine Chance. Bei Spielshows hingegen ist es viel involvierter und viel fortlaufender und unmittelbarer, aber das ist der einzige ähnliche Aspekt. Du bist da, um die Dinge am Laufen zu halten.“