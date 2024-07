Netflix Cobra Kai hat den ersten Trailer für Teil 1 der kommenden letzten Staffel 6 veröffentlicht, und nach einigem Chaos am Ende der Staffel sind die Karate Kids zurück im Dojo.

Der Trailer beginnt damit, dass Johnny (William Zabka) und Daniel (Ralph Macchio) nach der Vereitelung der korrupten Cobra Kai-Fraktion von Kreese und Silver ein neues Kapitel aufschlagen. Sie rekrutieren einige bekannte Gesichter, um ein Dojo in Daniels Hinterhof wieder aufzubauen. Die Sekai Taikai Karate-Weltmeisterschaften stehen vor der Tür und Johnny, Daniel und ihre Gruppe junger Schüler wollen Eindruck machen und dabei mehrere Karate-Philosophien kombinieren. Unterdessen wird bekannt, dass Kreese (Martin Kove) – der am Ende der 5. Staffel seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat – zurückgekehrt ist und mit einer rivalisierenden Gruppe zusammenarbeitet, um Meister zu werden.

„Nachdem Cobra Kai aus dem Valley ausgeschieden ist, müssen unsere Senseis und Schüler entscheiden, ob und wie sie am Sekai Taikai – der Karate-Weltmeisterschaft – teilnehmen werden“, heißt es in der Logline der Show. „Da das globale Turnier näher rückt, arbeiten Daniel und Johnny daran, ihr Team neu aufzubauen. Aber alte Feinde und neue Bedrohungen stehen dem Sieg im Weg.“ Sehen Sie sich unten den Trailer zu Staffel 6: Teil 1 an.

Premiere auf Netflix am 18. Juli, Teil 1 von Cobra Kai‘Auf Staffel 6 folgen zwei weitere Teile, Teil 2 erscheint am 28. November. Netflix hat bestätigt, dass Staffel 6 die letzte Staffel von Cobra Kaiund jeder Teil wird aus jeweils fünf Episoden bestehen. Das Ende könnte unmittelbar bevorstehen für Cobra Kaiaber Ralph Macchio wird seine Rolle als Daniel LaRusso in einem kommenden Karate Kid Fortsetzungsfilm neben Jackie Chan.

Lesen Sie noch einmal unseren Testbericht über Cobra Kai Staffel 5.